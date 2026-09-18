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Sigfrido Ranucci

Roma, spray urticante e poi coltellate alla prof: l'orrore di un 13enne a scuola

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venerdì 18 settembre 2026
Roma, spray urticante e poi coltellate alla prof: l'orrore di un 13enne a scuola

1' di lettura

Spruzza lo spray al peperoncino sul volto della professoressa e poi l'accoltella, ferendola: il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, venerdì 18 settembre, all'istituto "Giovanni Verga", scuole medie, in zona Collatina, a Roma. Il responsabile sarebbe uno studente di 13 anni. Sul posto sono subito giunti i carabinieri. La donna è sotto choc ma per fortuna non è in pericolo di vita. La prima chiamata al 112 sarebbe partita alle 9.30, poco dopo il suono della campanella.

La vittima è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Vannini. Mentre a scuola sono arrivati immediatamente i carabinieri del comando provinciale di Roma, che hanno già avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare le responsabilità del ragazzo. Da chiarire anche le ragioni che avrebbero portato lo studente ad agire in questo modo e soprattutto come abbia fatto a introdurre un coltello e lo spray urticante all'interno della scuola. Da quanto trapelato finora, il 13enne non avrebbe problemi o situazioni complicate in famiglia. E allo stesso tempo, l'insegnante colpita avrebbe un ottimo rapporto con i suoi studenti, senza mai veri conflitti con la classe. Secondo alcune indiscrezioni, come si legge sul Messaggero, lo studente avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione.

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