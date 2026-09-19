Prof accoltellata, il video del 13enne che prepara l'aggressione in bagno: immagini forti

Potrebbe esserci una 'regia virtuale' dietro l'accoltellamento di una insegnante venerdì a Roma, per mano di uno studente di appena 13 anni. È l'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri che hanno proceduto sabato mattina ad una perquisizione informatica del cellulare del ragazzino che si trova ancora ricoverato all'Umberto I dove è seguito da personale psichiatrico. 'Guardate il tg dopo', aveva scritto poco prima dell'aggressione in una chat condivisa con altri. L'obiettivo degli investigatori, che hanno effettuato copia forense anche del cellulare della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate dal giovane per comprare online i coltelli e altro materiale utilizzato nell'aggressione, è ricostruire la rete di contatti avuti dallo studente nelle ultime settimane.
"Passava molte ore davanti al pc, era appassionato di video crime, roba violenta", hanno raccontato agli investigatori alcuni compagni di scuola. Il sospetto, su cui si cercheranno verifiche, è che il ragazzino possa essere stato "avvicinato" via web da gruppi che operano online anche di matrice suprematista. Nella galassia online operano infatti da tempo sigle, spiega uno degli inquirenti, che riescono a stabilire contatti con persone "fragili" con cui stabiliscono una comunicazione. Una sorta di radicalizzazione che avviene sia sotto il profilo psicologico che su quello operativo. In altri termini, lo studente della scuola media Verga di Centocelle potrebbe essere stato "arruolato" e potrebbe avere ricevuto indicazioni tecniche dettagliate su come portare a termine la sua azione contro la prof: quale tipo di coltelli acquistare, il gas urticante e consigli relativi all'utilizzo di Telegram. In questo ambito chi indaga sta cercando di individuare i quattro che stavano seguendo online, su un profilo Telegram, la diretta dell'aggressione a Isabella Marsilio, che ha reso irraggiungibile il suo profilo Fb, preso di mira da centinaia di commenti critici per le sue idee di estrema destra.
La prof accoltellata dal 13enne: "Perché non cambio idea sulla remigrazione", fa impazzire la sinistraA 66 anni, a pochi mesi dalla pensione, Isabella Marsilio ha temuto di morire in classe. Accoltellata da un 13enne, suo ...
L'identificazione, grazie anche all'analisi delle chat presenti sul dispositivo e di quelle che verranno trovate nel pc, potrebbe fornire elementi utili a ricostruire chi e perché ha avvicinato nelle scorse settimane il 13enne che aveva 4.332 follower nel suo profilo social principale, ora chiuso. Messaggero e Repubblica hanno pubblicato il video postato in chat dal ragazzo che si riprende nel bagno della scuola mentre si prepara: mette due coltelli nei pantaloni, indossa guanti verde militare, impugna lo spray urticante e inforca gli occhiali da soft air. Quindi lascia il bagno e percorre i corridoi della scuola diretto verso la classe: lì la professoressa è seduta alla cattedra durante la lezione. È qui che avviene l'aggressione. Il filmato mostra il tredicenne che si avvicina alla docente e la colpisce al fianco sinistro. Sui rischi che arrivano dal web è intervenuto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, secondo cui è necessaria "una grande alleanza tra scuola e genitori insieme contro la violenza. Non si è ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che arriva da certi canali, da certi tipi di dark web", ha aggiunto il ministro che premierà lo studente di origini congolesi che è intervenuto per bloccare il suo compagno di classe.
Intanto in Procura dei minori è arrivata l'informativa inviata dai carabinieri e, come da prassi, anche se l'età del ragazzino lo rende non imputabile, verrà aperto un fascicolo per lesioni e parallelamente verrà avviata la procedura per l'accesso alle misure rieducative. I magistrati dovranno valutare quale misura applicare anche in base alla documentazione che arriverà dall'ospedale dove il ragazzo - figlio unico - è ricoverato. Una decisione che dovrà essere modulata: tra le ipotesi anche l'affidamento ai servizi sociali o il collocamento temporaneo in una comunità.