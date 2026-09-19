Prof accoltellata, il video del 13enne che prepara l'aggressione in bagno: immagini forti

Potrebbe esserci una 'regia virtuale' dietro l'accoltellamento di una insegnante venerdì a Roma, per mano di uno studente di appena 13 anni. È l'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri che hanno proceduto sabato mattina ad una perquisizione informatica del cellulare del ragazzino che si trova ancora ricoverato all'Umberto I dove è seguito da personale psichiatrico. 'Guardate il tg dopo', aveva scritto poco prima dell'aggressione in una chat condivisa con altri. L'obiettivo degli investigatori, che hanno effettuato copia forense anche del cellulare della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate dal giovane per comprare online i coltelli e altro materiale utilizzato nell'aggressione, è ricostruire la rete di contatti avuti dallo studente nelle ultime settimane.

"Passava molte ore davanti al pc, era appassionato di video crime, roba violenta", hanno raccontato agli investigatori alcuni compagni di scuola. Il sospetto, su cui si cercheranno verifiche, è che il ragazzino possa essere stato "avvicinato" via web da gruppi che operano online anche di matrice suprematista. Nella galassia online operano infatti da tempo sigle, spiega uno degli inquirenti, che riescono a stabilire contatti con persone "fragili" con cui stabiliscono una comunicazione. Una sorta di radicalizzazione che avviene sia sotto il profilo psicologico che su quello operativo. In altri termini, lo studente della scuola media Verga di Centocelle potrebbe essere stato "arruolato" e potrebbe avere ricevuto indicazioni tecniche dettagliate su come portare a termine la sua azione contro la prof: quale tipo di coltelli acquistare, il gas urticante e consigli relativi all'utilizzo di Telegram. In questo ambito chi indaga sta cercando di individuare i quattro che stavano seguendo online, su un profilo Telegram, la diretta dell'aggressione a Isabella Marsilio, che ha reso irraggiungibile il suo profilo Fb, preso di mira da centinaia di commenti critici per le sue idee di estrema destra.