La prof accoltellata dal 13enne: "Perché non cambio idea sulla remigrazione", fa impazzire la sinistra

A 66 anni, a pochi mesi dalla pensione, Isabella Marsilio ha temuto di morire in classe. Accoltellata da un 13enne, suo alunno, che si sarebbe voluto vendicare così per due debiti assegnatigli dalla docente, in geografia e in italiano. Una follia organizzata meticolosamente, con tanto di diretta social. Dopo l'aggressione, la donna è stata vittima di una seconda violenza, meno cruenta ma forse non meno sconcertante: gli "odiatori" sui social hanno scandagliato il suo profilo scoprendo le sue idee a favore della remigrazione e contro l'immigrazione fuori controllo.

Oggi, intervistata da Repubblica poche ore dopo la possibile tragedia, la professoressa non si nasconde e non molla un centimetro. "Io, salvata da uno studente del Congo ma resto a favore della remigrazione", spiega. "Chi delinque va cacciato, ma adesso vorrei abbracciare chi mi ha colpito".

"Erano le 9,20 - ricostruisce l'insegnante -. Il mio alunno è entrato senza bussare, all'improvviso. È stato tutto molto veloce. Indossava un caschetto militare e sopra c'era fissato il cellulare, utilizzato come una telecamera. Nella mano sinistra teneva una bomboletta di spray al peperoncino che mi ha spruzzato in faccia. Non ho avuto il tempo di reagire. Poi mi ha colpita con un pugnale con una lama di almeno 20 centimetri. Mi ha dato tre coltellate, velocissimo, una dopo l'altra. Non ha mai detto una parola. Niente. Né prima, né dopo".