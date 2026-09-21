Rincorre il pallone e viene travolto: bimbo di 12 anni in condizioni disperate

Grave incidente a Collebeato, in provincia di Brescia, dove un ragazzino di 12 anni è stato investito da un autobus ed è ora ricoverato in ospedale in condizioni disperate. L’episodio si è verificato mentre il giovane, secondo una prima ricostruzione, stava rincorrendo un pallone.

Il 12enne sarebbe improvvisamente finito sulla strada nel tentativo di recuperare la palla, proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un autobus. Il mezzo lo avrebbe quindi travolto. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire nei dettagli e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Subito dopo l’impatto sono scattati i soccorsi. Il ragazzino è stato raggiunto dagli operatori sanitari e inizialmente trasportato in ambulanza fino al punto individuato per l’atterraggio dell’elisoccorso. Da lì è stato trasferito d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni sono state definite gravissime e il giovane è attualmente ricoverato. L’incidente ha suscitato forte preoccupazione nella comunità di Collebeato, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento e le circostanze che hanno portato il 12enne a trovarsi sulla carreggiata.