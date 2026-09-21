Senigallia, compra un Gratta e Vinci da 10 euro e vince 2 milioni: chi è la fortunata

Vince 2 milioni con un Gratta e Vinci da 10 euro. Succede a Senigallia dove la fortuna bacia un'anziana cliente abituale della tabaccheria Adele e Nicola di via dei Gerani, nel centro commerciale della Saline. La signora ha acquistato un biglietto Gratta e Vinci da 10 euro della serie "Regina di Cuori" e ha centrato il premio più alto messo in palio. L'esercizio commerciale - riporta Il Messaggero - è di Adele D’Orazio e Nicola Lannia. "È una cliente abituale, ma non possiamo dire di più", spiegano raccontando cosa è successo in quei minuti.

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La signora ha acquistato il biglietto, l’ha grattato e ha chiesto conferma più volte per essere davvero sicura. "Ho letto bene?". Non ci poteva credere e c’è mancato poco che si sentisse male per l'emozione. "Le abbiamo dato un bicchiere d'acqua e spiegato come avrebbe dovuto fare per richiedere i soldi della vincita", aggiungono i titolari.

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