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Senigallia, compra un Gratta e Vinci da 10 euro e vince 2 milioni: chi è la fortunata

lunedì 21 settembre 2026
Senigallia, compra un Gratta e Vinci da 10 euro e vince 2 milioni: chi è la fortunata

1' di lettura

Vince 2 milioni con un Gratta e Vinci da 10 euro. Succede a Senigallia dove la fortuna bacia un'anziana cliente abituale della tabaccheria Adele e Nicola di via dei Gerani, nel centro commerciale della Saline. La signora ha acquistato un biglietto Gratta e Vinci da 10 euro della serie "Regina di Cuori" e ha centrato il premio più alto messo in palio. L'esercizio commerciale - riporta Il Messaggero - è di Adele D’Orazio e Nicola Lannia. "È una cliente abituale, ma non possiamo dire di più", spiegano raccontando cosa è successo in quei minuti.

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La signora ha acquistato il biglietto, l’ha grattato e ha chiesto conferma più volte per essere davvero sicura. "Ho letto bene?". Non ci poteva credere e c’è mancato poco che si sentisse male per l'emozione. "Le abbiamo dato un bicchiere d'acqua e spiegato come avrebbe dovuto fare per richiedere i soldi della vincita", aggiungono i titolari. 

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Non è la prima volta che la città viene baciata dalla fortuna. Senigallia vanta storici colpi al Gratta e Vinci: nel 2021 un ’Turista per Sempre’ fruttò 1,9 milioni, mentre nel 2023 un biglietto da 5 euro regalò 500mila euro al Cesano. Anche il SuperEnalotto ha lasciato il segno, come nel 2020 con un "5" da oltre 55mila euro alla tabaccheria di via Podesti.

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