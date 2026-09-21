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Sigfrido Ranucci

"Ecco che fine farò": il drammatico sfogo di Mollo dopo aver ammazzato il ladro

lunedì 21 settembre 2026
"Ecco che fine farò": il drammatico sfogo di Mollo dopo aver ammazzato il ladro

2' di lettura

"Ho sbagliato, farò la fine di Mario Roggero". Sono le parole ripetute tra le lacrime da Roberto Mollo, 35 anni, autista e allevatore di bestiame, dopo aver sparato dodici colpi con la sua pistola semiautomatica contro quattro ladri che, alle due di notte, stavano forzando la porta della sua abitazione a Baldissero d'Alba. Due proiettili hanno colpito a morte Gjovalin Lazri, 36 anni, che gestiva un bar a Torino insieme alla compagna e dalla quale aveva avuto un figlio piccolo.

Mollo – si legge su La Stampa - ha chiamato personalmente i carabinieri e sul posto è arrivata anche un'ambulanza, ma per Lazri non c'era più nulla da fare. Il 35enne è stato ascoltato per tutta la giornata dai militari e poi è tornato nella casa dove vivono la madre e il fratello. È stato denunciato per omicidio, ma resta a piede libero. "Ho sparato dal balcone, erano le due di notte, era buio e non si vedeva niente", ha raccontato Mollo. Ora gli esami balistici dovranno stabilire da quale posizione e distanza siano partiti i colpi. Il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, invita alla prudenza: "È plausibile che abbia agito per paura. E la Procura in questi casi cerca di applicare criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ma si deve tenere sempre presente che è stata stroncata una vita umana". E aggiunge: "Ad oggi sono più le domande che le risposte. Ci sono molti nodi da sciogliere attraverso le indagini".

Baldissero d'Alba conta 1.070 abitanti ed è una zona isolata, dove i furti sono frequenti. Il sindaco Michele Lusso parla di una tragedia e annuncia nuove telecamere. Nel paese, intanto, molti difendono Mollo. "È un ragazzo buono, bravissimo", racconta il vicino Sergio Barbotto, al quale il 35enne ha confidato: "Ero terrorizzato, non sapevo cosa fare. E se loro avessero sparato a me?". È il clima di un paese scosso. Il sindaco, Michele Lusso, parla delle nuove telecamere che intende mettere in funzione e dice: “Qualche furto c'è stato, sì. Ma mai niente del genere. Conosco bene Roberto Mollo, è un bravissimo ragazzo e un grande lavoratore. Siamo di fronte a una tragedia”. E mentre l'inchiesta dovrà chiarire ogni dettaglio, nella casa sequestrata resta il dolore di un uomo che continua a ripetere: "Ho sbagliato. Adesso cosa mi succederà? Farò la fine del gioielliere Mario Roggero!".

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