Chico Forti, semilibertà e cella solo di notte: la svolta dopo 26 anni

Chico Forti ha ottenuto la semilibertà: resterà in cella solo di notte. Lo ha deciso oggi il Tribunale di sorveglianza, che ha accolto così la richiesta presentata dai legali di Forti. L'ex imprenditore trentino è in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Un delitto per cui in realtà l'uomo, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente e sulla cui sentenza ci sono enormi dubbi.

Forti, dunque, potrà uscire dal carcere veronese di Montorio per poi farvi ritorno solo per la notte. L'anno scorso i suoi difensori avevano avanzato la richiesta di libertà condizionata che però fu respinta per "mancato ravvedimento e risarcimento" anche dalla Cassazione. Oggi la svolta. La semilibertà ottenuta, inoltre, rappresenta anche il primo passo per chiedere la libertà condizionale. L'udienza è già stata fissata per il 24 febbraio del prossimo anno.