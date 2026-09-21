Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Nicola Fratoianni, la frecciatina di Bonelli: "Io vado nelle spiagge libere"

di
Libero logo
lunedì 21 settembre 2026
Nicola Fratoianni, la frecciatina di Bonelli: "Io vado nelle spiagge libere"

2' di lettura

Oggi, lunedì 21 settembre, è ufficialmente finita l'estate. Anche per Nicola Fratoianni che, da buon componente del campo largo, si sta preparando per questo nuovo autunno caldo contro Giorgia Meloni. Ma quella foto che lo ritrae al lido vip in Salento, mentre sui suoi profili social spuntavano attacchi a Meloni su un presunto carovita, continua a far discutere. Ne ha parlato anche Angelo Bonelli nell'ultima puntata di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico su Rai Radio Uno. "Mi pareva" ci fosse "una bottiglia di birra" non champagne, ma "mi è sembrata una grande sciocchezza", ha detto il co-portavoce dei Verdi e grande frequentatore di fiumi in secca. "Io non vado in stabilimenti balneari, vado alla spiaggia libera. Ma io credo che la cosa migliore sia garantire libertà a tutti - ha proseguito il leader di Avs -. La sinistra deve garantire diritti", in questo caso "che l'accesso al mare sia garantito a tutti".  

Subito dopo, il compagno Bonelli si è tolto un sassolino dalla scarpa rispondendo per le rime agli insulti di Vincenzo De Luca. "Incommentabile la cafonaggine" di Vincenzo De Luca, "non c'è una critica che mi ha rivoto - le parole del leader di Avs -. Non ho mai usato un linguaggio di questo genere con esponenti di destra", è "un approccio linguistico che provoca shitstorm". E sul possibile leader del campo largo ha detto di preferire un terzo incomodo: "Io penso non sarebbe il caso di farle, la cosa migliore sarebbe trovare una terza figura politica attraverso un’intesa. Se le primarie ci saranno, e mi pare sia questa la strada, in tempi brevi decideremo il nostro candidato".

tag
angelo bonelli
nicola fratoianni

A Un Giorno da Pecora Bonelli stronca Schlein e Conte: "Il leader? Meglio una terza figura"

Che sinistra Realpolitik, De Luca lo insulta e Bonelli sbotta: "Cos'ho dovuto spiegare a mia figlia"

Botta e risposta De Luca: Bonelli portasfiga. E a sinistra parte lo scontro

ti potrebbero interessare

Sondaggio Mentana, Meloni sempre prima e sinistra in affanno: chi sale e chi scende

Sondaggio Mentana, Meloni sempre prima e sinistra in affanno: chi sale e chi scende

Redazione
Tagadà, la rosicata di Rosy Bindi su Meloni: "Solo quando canterà 'Bella ciao'..."

Tagadà, la rosicata di Rosy Bindi su Meloni: "Solo quando canterà 'Bella ciao'..."

Redazione
Bonelli stronca Schlein e Conte: "Il leader? Meglio una terza figura"

Bonelli stronca Schlein e Conte: "Il leader? Meglio una terza figura"

Redazione
Chiara Appendino, la foto in minigonna contro Tajani

Chiara Appendino, la foto in minigonna contro Tajani