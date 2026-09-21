Nicola Fratoianni, la frecciatina di Bonelli: "Io vado nelle spiagge libere"

Oggi, lunedì 21 settembre, è ufficialmente finita l'estate. Anche per Nicola Fratoianni che, da buon componente del campo largo, si sta preparando per questo nuovo autunno caldo contro Giorgia Meloni. Ma quella foto che lo ritrae al lido vip in Salento, mentre sui suoi profili social spuntavano attacchi a Meloni su un presunto carovita, continua a far discutere. Ne ha parlato anche Angelo Bonelli nell'ultima puntata di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico su Rai Radio Uno. "Mi pareva" ci fosse "una bottiglia di birra" non champagne, ma "mi è sembrata una grande sciocchezza", ha detto il co-portavoce dei Verdi e grande frequentatore di fiumi in secca. "Io non vado in stabilimenti balneari, vado alla spiaggia libera. Ma io credo che la cosa migliore sia garantire libertà a tutti - ha proseguito il leader di Avs -. La sinistra deve garantire diritti", in questo caso "che l'accesso al mare sia garantito a tutti".

Subito dopo, il compagno Bonelli si è tolto un sassolino dalla scarpa rispondendo per le rime agli insulti di Vincenzo De Luca. "Incommentabile la cafonaggine" di Vincenzo De Luca, "non c'è una critica che mi ha rivoto - le parole del leader di Avs -. Non ho mai usato un linguaggio di questo genere con esponenti di destra", è "un approccio linguistico che provoca shitstorm". E sul possibile leader del campo largo ha detto di preferire un terzo incomodo: "Io penso non sarebbe il caso di farle, la cosa migliore sarebbe trovare una terza figura politica attraverso un’intesa. Se le primarie ci saranno, e mi pare sia questa la strada, in tempi brevi decideremo il nostro candidato".