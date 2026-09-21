Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Anziana travolta e uccisa, la scoperta choc a Roma: chi c'era alla guida

lunedì 21 settembre 2026
Anziana travolta e uccisa, la scoperta choc a Roma: chi c'era alla guida

2' di lettura

Due incidenti mortali hanno segnato il fine settimana nel Lazio, con due vittime e diversi feriti. Il primo episodio è avvenuto sabato sera a Marano Equo, alle porte di Roma, dove una donna di 76 anni è stata travolta e uccisa da un’Audi A3. L’incidente si è verificato intorno alle 20.30. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’anziana si trovava sulla strada quando è stata investita dall’auto, che dopo l’impatto è uscita dalla carreggiata. Per la donna, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare.

Alla guida dell’Audi c’era un uomo di 37 anni, residente a Tivoli, arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato la positività all’alcol e agli stupefacenti. Il 37enne, inoltre, era al volante nonostante avesse la patente sospesa proprio per guida in stato di ebbrezza. Dopo le dimissioni dall’ospedale di Tivoli, dove è stato ricoverato, sarà trasferito nel carcere di Rebibbia. La salma della vittima è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia.

Un’altra tragedia si è verificata nella notte tra venerdì e sabato sulla strada Mazzanese, nel territorio di Nepi, in provincia di Viterbo. A perdere la vita è stata Gloria Mancini, 17 anni, originaria di Mazzano Romano. La ragazza viaggiava su una Ford Fiesta insieme al fidanzato quando l’auto si è scontrata con una Fiat Panda occupata da due persone di circa sessant’anni. Il ragazzo e i due occupanti della Panda sono rimasti gravemente feriti. Mancini frequentava l’ultimo anno del liceo delle Scienze umane Vincenzo Giustiniani.

tag
tivoli

Pura barbarie Giorgia Meloni in tribuna a Tivoli per guardare la figlia? Insulti e minacce, orrore al Palasport

L'agguato Tivoli, violentano un 33enne con un bastone: arrestati due giovani

Tivoli Tivoli Villa d’Este e Pechino Palazzo d’Estate: un tratto comune per l’Eternità

ti potrebbero interessare

Meteo Giuliacci, crollo termico in poche ore: temperature, chi sprofonda di 7 gradi

Meteo Giuliacci, crollo termico in poche ore: temperature, chi sprofonda di 7 gradi

Chi diserta e chi costruisce al voto due Italie mai così lontane

Chi diserta e chi costruisce al voto due Italie mai così lontane

Fausto Carioti
Tetto agli stranieri in classe: siete d'acc0rdo?

Tetto agli stranieri in classe: siete d'acc0rdo?

Rincorre il pallone e viene travolto: bimbo di 12 anni in condizioni disperate

Rincorre il pallone e viene travolto: bimbo di 12 anni in condizioni disperate