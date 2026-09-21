Anziana travolta e uccisa, la scoperta choc a Roma: chi c'era alla guida

Due incidenti mortali hanno segnato il fine settimana nel Lazio, con due vittime e diversi feriti. Il primo episodio è avvenuto sabato sera a Marano Equo, alle porte di Roma, dove una donna di 76 anni è stata travolta e uccisa da un’Audi A3. L’incidente si è verificato intorno alle 20.30. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’anziana si trovava sulla strada quando è stata investita dall’auto, che dopo l’impatto è uscita dalla carreggiata. Per la donna, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare.

Alla guida dell’Audi c’era un uomo di 37 anni, residente a Tivoli, arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato la positività all’alcol e agli stupefacenti. Il 37enne, inoltre, era al volante nonostante avesse la patente sospesa proprio per guida in stato di ebbrezza. Dopo le dimissioni dall’ospedale di Tivoli, dove è stato ricoverato, sarà trasferito nel carcere di Rebibbia. La salma della vittima è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia.

Un’altra tragedia si è verificata nella notte tra venerdì e sabato sulla strada Mazzanese, nel territorio di Nepi, in provincia di Viterbo. A perdere la vita è stata Gloria Mancini, 17 anni, originaria di Mazzano Romano. La ragazza viaggiava su una Ford Fiesta insieme al fidanzato quando l’auto si è scontrata con una Fiat Panda occupata da due persone di circa sessant’anni. Il ragazzo e i due occupanti della Panda sono rimasti gravemente feriti. Mancini frequentava l’ultimo anno del liceo delle Scienze umane Vincenzo Giustiniani.