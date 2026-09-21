Meteo Giuliacci, crollo termico in poche ore: temperature, chi sprofonda di 7 gradi

Ora possiamo dirlo: l'estate è finita. Non lo dice solo il calendario meteorologico, ma pure il brusco calo delle temperature. Mercoledì 23 settembre scatterà l'equinozio d'autunno ma già qualche ora prima, secondo le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci e del suo sito Meteogiuliacci.it, l'Italia dovrà salutare il caldo.

Oggi, lunedì 21 settembre, la colonnina del termometro arriverà fino a 30 gradi, ultimo sprazzo di bel tempo. Da domani, martedì, le temperature scenderanno fino a 5 o addirittura 7 gradi in meno, tornando dunque a una media più in linea con la fine di settembre.

Decisiva la presenza di due freschi nuclei nord-atlantici. Per il fine settimana sarà sole al Nord e temporali su Sicilia e Calabria. Prima, però, ci sarà modo di abituarci al nuovo regime: tempo stabile al Nord e al Centro per tutta la settimana, con temperature comprese tra i 25 e i 30 gradi, previsti a Roma e Firenze, mentre a Milano si attendono 28 gradi. Anche al Sud massime tra 25 e 30 gradi.

Da martedì, come detto, il calo sensibile grazie a masse d’aria più fresca dirette verso l’Europa centro-orientale e i Balcani. Le regioni del Nord-Est e il versante adriatico saranno le aree più colpite dal crollo termico, rapidissimo, mentre nel resto d'Italia la diminuzione sarà più graduale. Brusco, invece, il risveglio per i milanesi che da un lunedì "da fine estate" passeranno a un martedì da "pieno autunno" con 3 gradi in meno in poche ore.