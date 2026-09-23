Le Iene, la difesa di Bossetti vede per la prima volta reperti e immagini in HD: cosa cambia ora

Per la prima volta, la difesa di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio, ha potuto visionare parte del materiale d'indagine, tra cui reperti e immagini in alta definizione. Se ne parlerà in un servizio de Le Iene nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 24 settembre, su Italia 1. Per l'occasione, la iena Luigi Pelazza ha intervistato Claudio Salvagni, legale di Bossetti, e il genetista Marzio Capra. Nel servizio in questione, Salvagni e Capra illustreranno gli elementi emersi dall'esame e la loro possibile rilevanza per la strategia difensiva.

Durante la puntata, poi, si parlerà anche del caso Pierina Paganelli, con un'intervista esclusiva a Louis Dassilva, assolto in primo grado il 10 giugno scorso dall'accusa di aver ucciso la 78enne con 29 coltellate. A incontrarlo Gaston Zama e Marco Occhipinti. Dassilva è rimasto in carcere per 694 giorni prima di tornare libero. Nell'intervista, realizzata insieme alla moglie Valeria Bartolucci, l'uomo ha raccontato la sua vita dopo la scarcerazione e i mesi trascorsi in carcere.