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Le Iene, la difesa di Bossetti vede per la prima volta reperti e immagini in HD: cosa cambia ora

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mercoledì 23 settembre 2026
Le Iene, la difesa di Bossetti vede per la prima volta reperti e immagini in HD: cosa cambia ora

1' di lettura

Per la prima volta, la difesa di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio, ha potuto visionare parte del materiale d'indagine, tra cui reperti e immagini in alta definizione. Se ne parlerà in un servizio de Le Iene nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 24 settembre, su Italia 1. Per l'occasione, la iena Luigi Pelazza ha intervistato Claudio Salvagni, legale di Bossetti, e il genetista Marzio Capra. Nel servizio in questione, Salvagni e Capra illustreranno gli elementi emersi dall'esame e la loro possibile rilevanza per la strategia difensiva.

Durante la puntata, poi, si parlerà anche del caso Pierina Paganelli, con un'intervista esclusiva a Louis Dassilva, assolto in primo grado il 10 giugno scorso dall'accusa di aver ucciso la 78enne con 29 coltellate. A incontrarlo Gaston Zama e Marco Occhipinti. Dassilva è rimasto in carcere per 694 giorni prima di tornare libero. Nell'intervista, realizzata insieme alla moglie Valeria Bartolucci, l'uomo ha raccontato la sua vita dopo la scarcerazione e i mesi trascorsi in carcere.

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Spazio, infine, a un servizio di Filippo Roma su Ilaria Salis. L'inviato ha incontrato l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra per sentire la sua versione dei fatti a proposito della vicenda giudiziaria che riguarda due suoi ex collaboratori e per chiederle conto di un documento circolato online relativo a presunti accordi con gli stessi collaboratori. Nel servizio, è stato interpellato anche Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana.

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