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Ravenna, il senegalese per i medici "non è idoneo al Cpr": esce e molesta due donne

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mercoledì 23 settembre 2026
Ravenna, il senegalese per i medici "non è idoneo al Cpr": esce e molesta due donne

2' di lettura

Sette molestie in quindi giorni. Questo è il curriculum - da record - di un 30enne senegalese. Da fine dicembre del 2025 colleziona aggressioni su aggressioni. In totale sono cinque donne, una dopo l'altra.

Tutte nella stessa città: Ravenna. Poi il 12 gennaio di quest'anno viene sottoposto a una visita medica per entrare in un Cpr. Ma per il medico l'immigrato è affetto da psicosi Nas, un acronimo che sta per "disturbo psicotico non altrimenti specificato". Così il 30enne senegalese si è evitato il centro di rimpatrio. E lui, rinfrancato dalla notizia e appena tornato in libertà, si è subito recato in stazione. E in meno di 48 ore ha molestato altre due donne

"Uno dei casi che avevano fatto accendere i riflettori su medici indagati per i dinieghi ai centri per i rimpatri riguarda un senegalese - ha commentato la vice-segretaria della Lega Silvia Sardone -. Risultato inidoneo alla permanenza nei centri per i medici, è poi finito accusato di molestie a 7 donne. Questi sono i risultati di scelte ideologiche che generano solo problemi".

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E sotto al video postato dall'europarlamentare del Carroccio sono fioccati commenti indignati: "E ora chi paga per questo?", "Siamo al RIDICOLO!", "Ancora questo schifo, ma dormono la notte?", "Ma i medici su che basi prendono certe decisioni? Dovrebbero aggiornare i manuali...", "Ma ancora insistono dopo tutti questi fatti che non abbiamo un problema con gli immigrati".

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