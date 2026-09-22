Bollo auto, i sindacati rossi scendono in piazza contro il taglio

È difficile prevedere se domani ci saranno anche parlamentari di sinistra in piazza. Ma l’occasione è di quelle che capitano una volta nella vita. L’Usb, l’Unione sindacale di base, la rappresentanza più rossa che possa esserci, ha tolto i freni e scende in piazza contro il taglio del bollo auto. Non osiamo immaginare a che punto sarebbe potuta arrivare la protesta in caso di raddoppio, invece. Alla testa del fronte del no, si decide di andare domani pomeriggio alle 16.30 davanti al ministero delle Finanze per dirgliene quattro a questi screanzati del governo che tagliano tasse anziché metterne di nuove.

Il paradosso è evidente: vanno in piazza mentre lo Stato toglie una tassa odiata. Per chi vede il provvedimento come un sollievo concreto è paradossale. Per Usb è insufficiente ed «elettorale», quindi va contestato lo stesso. Del resto, da sinistra si contestava anche il taglio del cuneo fiscale - che dicevano che sarebbe durato appena un anno e invece è diventato strutturale - perché qualsiasi cosa dovesse arrivare dal governo non è gradita. Nel comunicato dell’Usb si cita persino l’aumento dell’inflazione, che col governo Meloni è diminuita in maniera considerevole: quando il governo in carica si è insediato (fine ottobre 2022) l’inflazione era intorno all’11,8%. Poi è crollata: media 2023 al 5,6%, 2024 all’1%, 2025 all’1,5%. Ad agosto 2026 è risalita al 3,3% (da 2,9% a luglio), trainata soprattutto dall’energia (+17,1%), non dal “carrello” alimentare, che Istat dà al +0,9% su base annua.