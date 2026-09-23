Colosseo, tragedia nella notte: operaio di 22 anni precipita e muore, chi era Andrea Moretti

Nella notte tra martedì e mercoledì 23 settembre, all’interno del Colosseo si è verificato un incidente sul lavoro in cui è morto un operaio, Andrea Moretti, specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto il PArCo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell’accaduto. È quanto fa sapere il Parco archeologico del Colosseo.

Falciato e ucciso 20 anni fa dal motoscafo, l'epilogo atroce della vicenda La tragedia avvenuta in questi giorni nella laguna di Venezia, dove una giovane coppia ha perso la vita nello scontro tr...

Secondo la ricostruzione, l’operaio sarebbe caduto da un’altezza di circa 10 metri, decedendo nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dal 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, il medico legale e il sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Roma, il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'Asl Spresal. Rilievi tecnico scientifici a cura dei Carabinieri della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo.

Baldissero D'Alba, chi era davvero il ladro ammazzato e cosa è successo poco dopo la rapina È Gjovalin Lazri, 36 anni, l’uomo morto nella notte a Baldissero d’Alba, nel Cuneese, dopo essere sta...