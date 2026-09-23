Colosseo, tragedia nella notte: operaio di 22 anni precipita e muore, chi era Andrea Moretti

Nella notte tra martedì e mercoledì 23 settembre, all’interno del Colosseo si è verificato un incidente sul lavoro in cui è morto un operaio, Andrea Moretti, specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto il PArCo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell’accaduto. È quanto fa sapere il Parco archeologico del Colosseo.
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Secondo la ricostruzione, l’operaio sarebbe caduto da un’altezza di circa 10 metri, decedendo nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dal 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, il medico legale e il sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Roma, il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'Asl Spresal. Rilievi tecnico scientifici a cura dei Carabinieri della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo.
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"La notizia della tragica scomparsa di Andrea Moretti, operaio specializzato deceduto questa notte in seguito ad un incidente al Colosseo, ci colpisce e ci addolora profondamente. Voglio esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi in questo difficilissimo momento. E formulare l’auspicio che sia fatta piena luce, nel più breve tempo possibile, sull’accaduto". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Morire a 22 anni è inaccettabile, e lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro – sottolinea la premier -. Anche nel nome di Andrea continueremo a fare la nostra parte, ad impegnarci e a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più".