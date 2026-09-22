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Bologna, torna a casa dopo 3 anni di carcere e picchia la moglie: arrestato

martedì 22 settembre 2026
Bologna, torna a casa dopo 3 anni di carcere e picchia la moglie: arrestato

1' di lettura

Dopo aver scontato 3 anni di carcere per maltrattamenti in famiglia, un uomo di 59 anni è tornato a vivere nella casa familiare e ha ripreso a vessare la moglie, finendo nuovamente in manette. Il 59enne è stato arrestato dai carabinieri di Malalbergo, in provincia di Bologna, per aver insultato e picchiato la consorte, che aveva deciso di riaccoglierlo in quanto privo di un'altra sistemazione.

Insulti, aggressioni e violenze hanno però ripreso a verificarsi quotidianamente, costringendo la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine. A seguito dell'ennesima lite, i militari hanno raggiunto l'abitazione, apprendendo dalla vittima che il marito aveva ripreso i comportamenti violenti già costati la precedente condanna. L'ultimo episodio risale alla serata di sabato 19 settembre, quando sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Molinella per riportare la calma. Durante l'aggressione la donna ha riportato una lesione a un braccio ed è stata medicata dai sanitari del 118 direttamente nell'abitazione. 

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