Bergamo, accoltella la moglie davanti al figlio con un paio di forbici: chi è la belva

Un marocchino di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari della stazione di Urgnano sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, una italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio.

All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo le sono state riscontrate lesioni multiple e penetranti al collo, al torace e alle braccia e con il passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate a tal punto da richiedere il ricovero nel reparto di Terapia Intensiva in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta alla presenza del figlio della coppia, di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. Il marocchino, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era intanto allontanato a piedi dall'abitazione ed è stato rintracciato dai carabinieri poco distante.