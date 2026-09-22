Bergamo, accoltella la moglie davanti al figlio con un paio di forbici: chi è la belva

Un marocchino di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari della stazione di Urgnano sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, una italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio.
All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo le sono state riscontrate lesioni multiple e penetranti al collo, al torace e alle braccia e con il passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate a tal punto da richiedere il ricovero nel reparto di Terapia Intensiva in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta alla presenza del figlio della coppia, di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. Il marocchino, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era intanto allontanato a piedi dall'abitazione ed è stato rintracciato dai carabinieri poco distante.
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Aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza. L'uomo è risultato destinatario di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che gli vietava l'avvicinamento alla casa e ai luoghi frequentati dal figlio minore. È stato arrestato in flagranza per tentato omicidio e il gip, dopo l'udienza di convalida, ha disposto la permanenza in carcere.