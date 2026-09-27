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Sigfrido Ranucci

Grosseto, ladro scala sei metri ed entra mentre lei dorme in salotto

domenica 27 settembre 2026
Grosseto, ladro scala sei metri ed entra mentre lei dorme in salotto

1' di lettura

Una donna di 53 anni, operatrice sociosanitaria, ha vissuto una notte di paura nella propria abitazione nella zona di via Mercurio, nel quartiere Verde Maremma a Grosseto. Un ladro è riuscito a entrare nell’appartamentoarrampicandosi per circa sei metri lungo un tubo del metano, fino a raggiungere ilbalcone del secondo piano.

Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano, una volta sul terrazzo il malvivente ha praticato tre fori nell’infisso utilizzando un trapano e, dopo averlo forzato, è entrato incasa. La circostanza più inquietante è che la proprietaria stava dormendo sul divano del soggiorno, a meno di un metro dal punto in cui il ladro si è mosso. La donna non si èaccorta della sua presenza e, fortunatamente, non è stata aggredita.

Il ladro ha lasciato in casa un marsupio con alcuni attrezzi e ha portato via soltanto il portafoglio del compagno, dal quale ha sottratto 100 euro, abbandonando documenti e carte di credito sul terrazzo. A dare l’allarme è stato il cane di famiglia, che ha iniziato ad abbaiare.

Come riferisce Il Tirreno, la famiglia ha successivamente chiamato le forze dell’ordine e formalizzato la denuncia. Oltre al danno all’infisso, quantificabile in alcune centinaia di euro, resta soprattutto lo shock per una modalità di intrusione considerata particolarmente audace e pericolosa, avvenuta in una zona residenziale ritenuta tranquilla e ben illuminata.

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