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Sigfrido Ranucci

Torino, orrore in un appartamento: "Venite, mio figlio...", cosa trovano

venerdì 25 settembre 2026
Torino, orrore in un appartamento: "Venite, mio figlio...", cosa trovano

1' di lettura

È stato trovato all'interno di un appartamento del quartiere Madonna di Campagna un cadavere ridotto in pezzi. La drammatica scoperta è avvenuta tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre a Torino. Il corpo era nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno dell'abitazione. Accanto, in un secchio, alcuni coltelli. Sul caso di omicidio indaga la Squadra mobile della polizia. Secondo le prime informazioni, intorno alle 23, una donna ha contattato il numero di emergenza dicendo: "Mio figlio ha fatto del male a una persona".

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Le volanti della polizia si sono precipitate da lei, trovando con la donna anche il figlio, un ragazzo di circa vent'anni. Sarebbero stati loro a indicare agli agenti dove si trovava il cadavere: non nella loro abitazione, ma dall'altra parte della città, in via Gulli. Raggiunto l'appartamento di via Gulli, i poliziotti hanno avvertito un forte odore acre e trovato i resti umani nascosti nei sacchi neri, nel bagno. La vittima, un uomo ancora in fase di identificazione, non risulta residente in quell'abitazione.

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