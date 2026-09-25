Torino, orrore in un appartamento: "Venite, mio figlio...", cosa trovano

È stato trovato all'interno di un appartamento del quartiere Madonna di Campagna un cadavere ridotto in pezzi. La drammatica scoperta è avvenuta tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre a Torino. Il corpo era nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno dell'abitazione. Accanto, in un secchio, alcuni coltelli. Sul caso di omicidio indaga la Squadra mobile della polizia. Secondo le prime informazioni, intorno alle 23, una donna ha contattato il numero di emergenza dicendo: "Mio figlio ha fatto del male a una persona".