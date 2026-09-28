Milano, immigrato fuori controllo minaccia i passanti con un pezzo di ferro: il video-choc

L'ennesimo episodio di un immigrato fuori controllo nelle nostre città. Il teatro del delirio è ancora una volta Milano. Il protagonista, invece, è un giovane africano. Siamo nei pressi del parco Castello, nel capoluogo lombardo. I cittadini milanesi stanno trascorrendo una delle ultime giornate estive, tra giri in bici e lunghe passeggiate. Poi all'improvviso uno straniero completamente su di giri si avvicina a loro. E comincia a minacciarli brandendo un pezzo di ferro enorme. Nel frattempo, di fronte a lui, si raduna una folla di curiosi. In attesa che sopraggiungano le forze dell'ordine. Insomma, una scena di ordinaria follia.
"La sinistra a Milano si è sempre vantata del suo sistema di accoglienza e integrazione - il commento della vicesegretaria della Lega SIlvia Sardone che ha ricondiviso il video di Welcome to Favelas su Instagram -. Di fatto la situazione è ben diversa e la città, dal centro alle periferie, è costretta a subire questi spettacoli".
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E sotto il video sono fioccati i commenti: "Che degrado nella mia Milano... grazie sindaco indecente per tutto quello che non hai fatto per questa città", "Sempre bella gente nella Nostra Milano", "Ma senza di loro l’INPS chiude, giusto?", "Continuate a votare a sinistra, questo ci meritiamo", "È triste e non rassicurante vedere non solo Milano ma tutta l’Italia in queste situazioni".