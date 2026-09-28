Milano, immigrato fuori controllo minaccia i passanti con un pezzo di ferro: il video-choc

L'ennesimo episodio di un immigrato fuori controllo nelle nostre città. Il teatro del delirio è ancora una volta Milano. Il protagonista, invece, è un giovane africano. Siamo nei pressi del parco Castello, nel capoluogo lombardo. I cittadini milanesi stanno trascorrendo una delle ultime giornate estive, tra giri in bici e lunghe passeggiate. Poi all'improvviso uno straniero completamente su di giri si avvicina a loro. E comincia a minacciarli brandendo un pezzo di ferro enorme. Nel frattempo, di fronte a lui, si raduna una folla di curiosi. In attesa che sopraggiungano le forze dell'ordine. Insomma, una scena di ordinaria follia.

"La sinistra a Milano si è sempre vantata del suo sistema di accoglienza e integrazione - il commento della vicesegretaria della Lega SIlvia Sardone che ha ricondiviso il video di Welcome to Favelas su Instagram -. Di fatto la situazione è ben diversa e la città, dal centro alle periferie, è costretta a subire questi spettacoli".