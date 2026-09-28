Sfilate e maratona: Sala manda Milano fuori strada

Nella domenica della Fashion Week, Palazzo Marino sovrappone una corsa di dieci chilometri alle sfilate. È l’ultimo capolavoro della città-evento: ricchissima di appuntamenti, poverissima di regia. A Milano non manca certo qualcosa da fare. Manca, semmai, qualcuno capace di coordinare ciò che si fa. E così ieri con Giorgio Armani in calendario alle undici e altre sfilate prima e dopo, presentazioni, buyer, auto e navette della Camera della moda, ospiti internazionali disseminati per la città, Palazzo Marino ha pensato bene di lasciare spazio anche a una corsa capace di attraversare Milano dalla Bovisa a Città Studi. Non era, come qualcuno l’ha chiamata, la Milano Marathon. Era la PolimiRun: dieci chilometri, competitivi e non, con partenza alle 8,30 dal campus di via La Masa e arrivo al campus Leonardo. Una manifestazione rispettabilissima, naturalmente. Il problema non è correre. È scegliere quando.

C’è un particolare che rende la programmazione ancora più surreale: la PolimiRun si svolge tradizionalmente in primavera e soltanto quest’anno è stata eccezionalmente spostata a settembre. Non in un giorno qualunque di settembre, ma nel cuore della settimana più congestionata, redditizia e internazionalmente esposta del calendario milanese. Le date della Fashion Week, evidentemente, non erano custodite in un caveau: erano note da mesi. Sarebbe bastato aprire un’agenda. La corsa, patrocinata anche dal Comune, ha comportato chiusure stradali e deviazioni dei mezzi pubblici. Nelle stesse ore la moda celebrava il gran finale dei big che ha visto Hui aprire le danze al Chiostro della Marangoni, in via Meravigli, ma che, proprio a causa dei podisti, ha ritardato di mezzora abbondante l’inizio della sfilata (era prevista alle 10). E tutti gli altri si sono dovuti adeguare slittando di almeno 30 minuti l’inizio dello show nelle loro location: da Armani in via Bergognone a Milano Moda Graduate alla Rotonda della Besana, da Marques’Almeida in corso Monforte a Francesca Liberatore e Miguel Vieira in via Besana che ha chiuso la giornata.