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Meteo Giuliacci, crollo termico: quando le temperature precipiteranno "sotto la soglia"

lunedì 28 settembre 2026
Meteo Giuliacci, crollo termico: quando le temperature precipiteranno "sotto la soglia"

(Libero)

1' di lettura

Ancora qualche giorno di sole e temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Poi arriverà l'autunno. Lunedì 28 e martedì 29 il cielo sarà sereno e poco nuvoloso da Nord a Sud, con un clima piuttosto mite. In questi due giorni, stando alle previsioni di Giuliacci, le temperature oscilleranno tra i 24 e i 26 gradi, poi, fino al 2 ottobre, ci sarà un ulteriore balzo all'insù con punte comprese tra i 25 e i 30 gradi

Dopo il 2 ottobre, la situazione cambierà radicalmente. Ci sarà una prima irruzione piovosa tra il 2 e il 5 ottobre: i rovesci interesseranno buona parte della Penisola, anche se Piemonte, Lombardia, Emilia, Abruzzo, Molise e Puglia rimarranno quasi a secco. 

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A una breve tregua, seguiranno poi altre perturbazioni tra il 6 e il 9 ottobre. Questa volta i rovesci risulteranno decisamente più significativi e distribuiti, bagnando in modo consistente la Liguria, il Triveneto e tutte le regioni tirreniche fino a raggiungere la Campania. A fare eccezione, ancora una volta, saranno l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, che continueranno a registrare scarse precipitazioni.

Il maltempo porterà a un crollo delle temperature in tutto il Paese. Secondo le previsioni di Meteo Giuliacci, entro il 9 ottobre le temperature massime crolleranno ovunque al di sotto della soglia dei 25 gradi.

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