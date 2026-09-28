Meteo Giuliacci, crollo termico: quando le temperature precipiteranno "sotto la soglia"

Ancora qualche giorno di sole e temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Poi arriverà l'autunno. Lunedì 28 e martedì 29 il cielo sarà sereno e poco nuvoloso da Nord a Sud, con un clima piuttosto mite. In questi due giorni, stando alle previsioni di Giuliacci, le temperature oscilleranno tra i 24 e i 26 gradi, poi, fino al 2 ottobre, ci sarà un ulteriore balzo all'insù con punte comprese tra i 25 e i 30 gradi.
Dopo il 2 ottobre, la situazione cambierà radicalmente. Ci sarà una prima irruzione piovosa tra il 2 e il 5 ottobre: i rovesci interesseranno buona parte della Penisola, anche se Piemonte, Lombardia, Emilia, Abruzzo, Molise e Puglia rimarranno quasi a secco.
Meteo, arriva la pioggia e crollano le temperature. Ma nel weekend...Calo delle temperature, pioggia, vento, instabilità. In Italia è ufficialmente arrivato l'autunno, ma ...
A una breve tregua, seguiranno poi altre perturbazioni tra il 6 e il 9 ottobre. Questa volta i rovesci risulteranno decisamente più significativi e distribuiti, bagnando in modo consistente la Liguria, il Triveneto e tutte le regioni tirreniche fino a raggiungere la Campania. A fare eccezione, ancora una volta, saranno l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, che continueranno a registrare scarse precipitazioni.
Il maltempo porterà a un crollo delle temperature in tutto il Paese. Secondo le previsioni di Meteo Giuliacci, entro il 9 ottobre le temperature massime crolleranno ovunque al di sotto della soglia dei 25 gradi.