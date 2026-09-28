Meteo Giuliacci, crollo termico: quando le temperature precipiteranno "sotto la soglia"

Ancora qualche giorno di sole e temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Poi arriverà l'autunno. Lunedì 28 e martedì 29 il cielo sarà sereno e poco nuvoloso da Nord a Sud, con un clima piuttosto mite. In questi due giorni, stando alle previsioni di Giuliacci, le temperature oscilleranno tra i 24 e i 26 gradi, poi, fino al 2 ottobre, ci sarà un ulteriore balzo all'insù con punte comprese tra i 25 e i 30 gradi.

Dopo il 2 ottobre, la situazione cambierà radicalmente. Ci sarà una prima irruzione piovosa tra il 2 e il 5 ottobre: i rovesci interesseranno buona parte della Penisola, anche se Piemonte, Lombardia, Emilia, Abruzzo, Molise e Puglia rimarranno quasi a secco.