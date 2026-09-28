Reggio Emilia, aggredisce con il cacciavite una donna e investe due persone al distributore: arrestato Mena Istafanous

Attimi di puro terrore al distributore di benzina nella periferia di Reggio Emilia. Intorno alle 19 un ragazzo ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone - una ragazza e un uomo - che si erano fermate a soccorrere la donna, prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo: si tratta di un 26enne, Mena Istafanous, nato a Reggio Emilia. I tre feriti sono stati invece portati in ospedale in codice 3 e sono gravi. Il ragazzo è stato preso in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e polizia locale. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Da ricostruire le motivazioni.

Modena, il tunisino e la violenza sessuale in treno su una ragazza in carrozzina: come lo fermano Due anni e due mesi, in abbreviato. E' la sentenza di condanna arrivata a Modena per un cittadino tunisino 39enne, a...

Immediata la reazione del sindaco Marco Massari che ha definito "l’aggressione che ha avuto luogo questa sera alla stazione di servizio del quartiere Buco del Signore e che ha portato al ferimento di tre persone (per fortuna non in pericolo di vita), grave e inaccettabile".

Maranza, pugno duro di FdI: se delinque, via i sussidi alla famiglia Basta con i sussidi alle famiglie dei “maranza”. Lo prevede il disegno di legge, firmato dal senatore Matteo...