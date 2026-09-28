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Sigfrido Ranucci

Benzina, trionfo Meloni: code ai distributori, dove la verde si vende a 1,99

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lunedì 28 settembre 2026
Benzina, trionfo Meloni: code ai distributori, dove la verde si vende a 1,99

1' di lettura

Scatta oggi lo sconto sul costo della benzina deciso da Eni e Ip, con prezzi bloccati a 1,990 euro al litro, mentre il diesel oscilla tra i 2,190 euro al litro del self ai 2,400 del servito. C'è una stazione di servizio, però, che batte tutti i record: è il distributore Ip di via Santa Rita da Cascia, in zona Barona a Milano, dove il prezzo al litro della benzina self è di 1,839. Si tratta, in questo momento, del più basso di tutta Milano. Segno, questo, che l'appello lanciato dal governo Meloni ha funzionato.

La stessa premier ha voluto ringraziare le compagnie che si sono spese in tal senso: "Dopo Eni, anche IP ha scelto di limitare il prezzo dei carburanti su tutto il territorio nazionale. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Desidero ringraziare per questo il Presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, per il segnale di attenzione che rafforza la nostra cooperazione, e il presidente di Socar, Rovshan Najaf. Il Governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d’acquisto, soprattutto in questa fase internazionale così complessa". Questa mattina, allo scattare dello sconto, come riportato dall'Ansa, sono stati diversi gli automobilisti che hanno atteso per fare rifornimento, anche se non si sarebbero registrate particolari code ai distributori di benzina. 

Tetto al prezzo della benzina, Meloni ringrazia la IP: "Segnale importante"

"Dopo Eni, anche IP ha scelto di limitare il prezzo dei carburanti su tutto il territorio nazionale. È un se...
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