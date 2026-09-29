Garlasco, ora si ribalta tutto: la reazione dei genitori di Chiara Poggi

Colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. È questa la convinzione dalla quale la famiglia di Chiara Poggi non sembra intenzionata ad allontanarsi, nonostante le ultime sconvolgenti novità sull’omicidio di Chiara Poggi. A 19 anni dalla tragedia, i genitori della ragazza continuano a prendere le distanze da qualsiasi elemento che possa riaprire la strada alla revisione del processo ad Alberto Stasi o alla ricerca di altri responsabili. Ieri Rita Preda, la mamma di Chiara, ha scelto ancora una volta il silenzio. A parlare sono invece i legali della famiglia, Gian Luigi Tizzoni e Antonio Compagna, che continuano a sostenere come non vi siano elementi realmente nuovi e chiedono di porre fine alle indagini. Una posizione rimasta sostanzialmente immutata nonostante, nel corso degli anni, siano emerse nuove ipotesi e ricostruzioni sul delitto.

Secondo quanto riportato dal Corriere, la famiglia Poggi sostiene che la sera prima dell'omicidio Chiara avrebbe scoperto file pornografici sul computer di Alberto Stasi e propone un incidente probatorio per verificarlo. I legali ritengono, inoltre, che la nuova indagine su Andrea Sempio sia strumentale a una revisione della condanna definitiva di Stasi, arrivando ad accusare chi cerca di "riabilitare l'assassino" e contestando le iniziative della famiglia della vittima.

Sullo sfondo c'è anche il risarcimento di circa 700mila euro, versato dalla famiglia Stasi ai Poggi, attraverso una transazione. Viene però precisato che la somma non dovrebbe essere restituita neppure nel caso in cui la sentenza di Stasi venisse annullata. Resta poi la questione di Marco Poggi, fratello di Chiara e all'epoca 19enne, che era amico intimo di Sempio. I due utilizzavano il computer di Chiara e, secondo la ricostruzione riportata, potrebbero essersi imbattuti in un video intimo tra lei e Alberto. Tutto il resto, dall'ipotesi di un invaghimento di Sempio alla ricerca di un contatto con Chiara, fino alla presunta furia omicida, resta per ora nell'ambito delle ipotesi investigative. Ma la nuova inchiesta continua a porre domande alle quali, dopo 19 anni, non tutti sembrano voler cercare nuove risposte. Le ultime ore vissute a Pavia, però, potrebbero rappresentare una svolta.