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Sigfrido Ranucci

DiMartedì, clamoroso: Alessandro Di Battista torna ospite da Giovanni Floris

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lunedì 28 settembre 2026
DiMartedì, clamoroso: Alessandro Di Battista torna ospite da Giovanni Floris

2' di lettura

Domani, martedì 29 settembre, alle 21:15 su La7 torna DiMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. Ospiti, tra gli altri, Pier Luigi Bersani e Alessandro Di Battista che la scorsa settimana si era mostrato per la prima volta in un contributo video al pubblico della trasmissione di Giovanni Floris dopo il malore che lo aveva colpito lo scorso 28 agosto. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato operato d'urgenza a Cuba per poi rientrare in Italia con un'aeroambulanza il 12 settembre.

Dopo il rientro in Italia, è stato ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma ed è stato dimesso il 18 settembre. Al centro della puntata l'analisi su chi sta meglio e chi sta peggio tra maggioranza e opposizione in vista delle prossime elezioni. Si conta il peso del caro carburanti sul consenso per il governo e per la premier Giorgia Meloni - con la mossa di introdurre un tetto al prezzo di benzina e gasolio da parte di alcune compagnie - ma anche dell'irruzione sulla scena politica del generale Vannacci e dei risultati delle elezioni suppletive per la Camera a Reggio Calabria.

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Spazio anche agli esteri con le ultime novità sui conflitti in corso e le conseguenze del loro protrarsi per l'Italia e l'Europa. Sul fronte dell'economia attenzione anche a tutte le novità in arrivo per le tasche degli italiani in materia di fisco e pensioni dalla prossima manovra economica del governo, l'ultima prima del voto. La copertina satirica è affidata, come sempre, a Luca e Paolo

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