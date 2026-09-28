Alcaraz annuncia cambiamenti a sorpresa: "Nessuno se n’è accorto, il che è fantastico"

"Nessuno se n'è accorto, il che è fantastico". Carlos Alcaraz sorride quando racconta il piccolo cambiamento introdotto nel suo tennis. Lo ha fatto senza annunci, lavorando sul servizio dopo lo US Open e durante la pausa che si è preso per recuperare fisicamente. Alla Laver Cup, contro Taylor Fritz, il risultato si è visto: vittoria al super tie-break del terzo set, 13-11, dopo aver annullato due match point. "Il servizio è un'arma molto importante per me, quindi l'ho allenato tanto e ho fatto un paio di piccoli cambiamenti — le sue parole, spiegando come ha utilizzato le settimane successive allo US Open — Per quanto ho potuto vedere, nessuno se n'è accorto, il che è fantastico. Sta funzionando”.

La settimana e mezza o due settimane dopo lo US Open “sono state fondamentali — ha aggiunto lo spagnolo — Mi sono preso quasi una settimana senza toccare la racchetta per far recuperare il corpo dopo partite fisicamente così dure. Ho fatto tanto lavoro fisico, di cui avevo bisogno. Adesso piano piano sto tornando al mio ritmo normale, al mio livello normale, sia a livello tennistico che fisico”. Il match con Fritz è stato anche un test importante: "Penso sia fantastico da guardare per i tifosi – ha poi detto in conferenza stampa, ringraziando i compagni del Team Europa in panchina per il supporto – A livello di gioco sono felicissimo di poter giocare partite così, per capire a che punto sono e cosa devo migliorare. Ho messo in pratica un paio di cose che volevo allenare e le ho fatte abbastanza bene. Esco dal campo molto, molto soddisfatto di tutto quello che ho fatto e di quello che sto allenando".

Una serata positiva anche per l'Europa, che al termine della seconda giornata della Laver Cup conduce 7-5 sul Resto del Mondo. Dopo le sconfitte di Flavio Cobolli contro Tien e Alexander Zverev contro Alex De Minaur, sono arrivate le vittorie di Alcaraz su Fritz e del doppio formato da Zverev e Casper Ruud contro Brandon Nakashima e Alexander Bublik. E Alcaraz, nel frattempo, si è goduto anche il lato più leggero della serata. Durante l'intervista in campo, un tifoso gli ha urlato: "Sposa mia sorella Carlos". Lo spagnolo si è girato verso gli spalti e ha risposto: "Ma che diavolo è? Sono ancora troppo giovane". Una battuta che ha fatto sorridere il pubblico londinese e chiuso una serata nella quale, oltre alla vittoria, Carlitos ha mostrato che il suo tennis è già tornato a crescere.