"Su Garofano c'è una coincidenza inquietante": Sallusti svela il retroscena su Garlasco

A “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento di Rete 4 in onda ogni lunedì sera con la conduzione di Nicola Porro, si affrontano le ultime novità del caso Garlasco, con la Procura di Pavia che ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio. Il nuovo indagato rischia ora il rinvio a giudizio, ma soprattutto l’unico condannato, fin qui, per la morte violenta di Chiara Poggi, cioè l’ex-fidanzato Alberto Stasi, potrebbe finalmente ricevere la revisione del suo processo. Secondo la Procura, infatti, già nel 2007 esistevano prove che sui pedali della sua bicicletta non ci fosse il DNA della vittima, ma queste non sono mai state portate in aula.

Alessandro Sallusti, direttore di Libero e ospite in studio, rimarca un aspetto poco trasparente di tutta la vicenda, cioè quello che riguarda il comandante dei Ris di Parma dell’epoca, Luciano Garofano. Nel 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi, era proprio lui a dirigere il reparto che effettuò i principali rilievi scientifici nella villetta di Garlasco. Clamorosamente, poi, anni dopo, è diventato consulente della difesa di Andrea Sempio, prima di rinunciare all'incarico nel 2025.

Sallusti afferma proprio questo: “Il generale che comandava il RIS di Parma, che poi esce di scena nel senso che va in pensione, va in congedo, però continua da privato la sua attività e fa da perito alla difesa di Sempio, cioè rimane sul luogo della scena, quasi a voler difendere quella verità che lui aveva accertato. A voler difendere da privato cittadino, da esperto, quella verità che lui aveva accertato nel pieno delle sue funzioni. È una coincidenza, ma è una coincidenza abbastanza inquietante”. Ora Andrea Sempio e la sua difesa possono esaminare gli atti e presentare memorie; successivamente la Procura dovrà decidere se chiederne il rinvio a giudizio. Separatamente, per Alberto Stasi, resta aperto il possibile percorso di revisione, ma la Procura precisa di non averne, per il momento, chiesto l’avvio.