Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci
OPINIONE

Avventurieri e rosiconi possono attendere

di Alessandro Sallustimartedì 29 settembre 2026
Avventurieri e rosiconi possono attendere

2' di lettura

Non è il momento né il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria per coprire un seggio rimasto vacante alla Camera sono state un test troppo locale e troppo piccolo (affluenza al 22 per cento) per poterne trarre indicazioni definitive sullo stato di salute della maggioranza. Ma detto questo dalle urne sono uscite indicazioni più che incoraggianti.

La prima è che il candidato della coalizione di governo Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, ha vinto agevolmente superando il 50 per cento dei consensi. La seconda, che rafforza la prima, è che ciò è avvenuto nonostante per la prima volta fosse in campo un candidato del partito di Vannacci, Domenico Giannetta (ex Forza Italia e assai conosciuto da quelle parti) che ha superato il dieci per cento ma non ha sfondato («Reggio sarà la nostra Sassonia», disse il generale evocando il trionfo dell’estrema destra alle recenti elezioni tedesche) come più d’uno aveva previsto, di fatto si tratta di una falsa partenza che ridimensiona aspettative e forse anche i piani per il futuro. La terza indicazione è che la sinistra modello “campo extra large” resta impantanata attorno al 35 per cento.

Mixando le tre cose le elezioni calabre ci dicono che: il centrodestra è in salute e può vincere anche senza allearsi a Vannacci; il potenziale del partito del generale, Futuro nazionale, alla prova dei fatti appare essere sovrastimato dai sondaggi e nell’immaginario degli addetti ai lavori; la sinistra è ben lungi da aver risolto i suoi atavici problemi e ben lontana dal costituire una credibile alternativa alla destra che nel suo insieme (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Vannacci) addirittura cresce e raccoglie oltre il sessanta per cento dei consensi. Si dice che tre indizi facciano una prova, la prova che sia pure tra mille difficoltà gli italiani continuano ad avere fiducia in questo governo e nei suoi partiti, avventurieri e rosiconi possono attendere.

tag
reggio calabria
fabio roscioli
domenico giannetta
roberto vannacci
alessandro sallusti
editoriale

Fegati spappolati Realpoltik, Sallusti spiana Furfaro e Amurri: "Vedervi rosicare è uno spettacolo"

Suppletive in Calabria Roberto Vannacci, la mazzata di Antonio Noto: "Ha già raggiunto il punto massimo"

Elezioni Suppletive Reggio Calabria, Roscioli batte tutti, anche il vannacciano. Occhiuto esulta: "Vittoria!"

ti potrebbero interessare

Avventurieri e rosiconi possono attendere: effetto Vannacci già sparito

Avventurieri e rosiconi possono attendere: effetto Vannacci già sparito

Alessandro Sallusti
Contro la legge elettorale il Pd già punta sui giudici

Contro la legge elettorale il Pd già punta sui giudici

Fausto Carioti
Elly Schlein, Conte si mangia il Pd: solo 5 punti di distacco tra dem e 5Stelle

Elly Schlein, Conte si mangia il Pd: solo 5 punti di distacco tra dem e 5Stelle

Redazione
Grillo alla festa dell'ambasciata cinese: dove lo beccano a Roma col tappeto rosso...

Grillo alla festa dell'ambasciata cinese: dove lo beccano a Roma col tappeto rosso...