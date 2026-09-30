Garlasco, ecco i "Raw Data" mai comunicati e che ora ribaltano tutto

I carabinieri del Ris di Parma nascosero nel 2007 che sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi non venne rilevata nessuna traccia di dna sui pedali attribuibile a Chiara Poggi. È questo quanto sostenuto dalle nuove consulenze. "È stata acquisita una consulenza dei consulenti nominati dalla difesa di Alberto Stasi, Ugo Ricci e Pasquale Linarello, avente a oggetto i Raw Data consegnati alla Procura di Pavia dal Ris di Parma il 6 novembre 2025 nell'ambito dell'attuale procedimento. Nei Raw Data i consulenti hanno rilevato la presenza di contro-analisi (ben due corse elettroforetiche datate 20 settembre 2007) del campione bu_p(lo stesso campione che rivelo' la presenza del dna della vittima sui pedali della bici Umberto Dei e che portò al fermo di Stasi) totalmente negative, contro-analisi idonee, a loro giudizio, a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa, ma non esistenti nel fascicolo del procedimento del 2007 della Procura di Vigevano", spiega il procuratore Fabio Napoleone.

"In altri termini - si legge ancora -, il profilo genetico determinato appena il giorno prima (19.09.2007) dall'unico estratto disponibile ricavato dai pedali della bicicletta (reperto bu_p) e attribuito dal consulente tecnico del pm dell'epoca 'oltre ogni ragionevole dubbio' alla vittima, era risultato totalmente negativo il giorno successivo (20.09.2007), allorquando lo stesso consulente aveva effettuato nuove analisi". Dei "tracciati negativi", quindi dell'assenza di dna della vittima sui pedali, "non si è rinvenuta traccia in alcun atto delle indagini e dei processi a carico di Stasi".

Ed ecco che a mostrare i cosiddetti "raw data" ci ha pensato Tgcom24. Qui di seguito le foto: