Garlasco, Sempio intercettato con la madre: "Hanno paura che esca fuori un’altra verità su Stasi"

Nuove intercettazioni sul delitto di Garlasco: una delle ultime risale al 30 settembre di un anno fa, quando Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia, e la madre parlano in casa dei problemi con il loro consulente genetico, l’ex generale dei Ris Luciano Garofano. In quel periodo, sia la famiglia che gli avvocati di Sempio, Angela Taccia e Massimo Lovati, erano ai ferri corti con Garofano, che poi si sarebbe dimesso proprio in quei giorni. "Garofano e Tizzoni hanno paura che esca fuori un’altra verità rispetto alla colpevolezza di Stasi e non si spiega come mai hanno paura se sono certi di aver fatto le cose bene all’epoca", avrebbe detto la mamma, Daniela Ferrari, come si legge sul Corriere della Sera. E Sempio avrebbe riposto: "Garofano lavora con Capra e Tizzoni (consulente e avvocato della famiglia Poggi, ndr) e vuole seguire la strategia di Tizzoni".

Dietro lo scambio di battute, la richiesta "caldeggiata" dai legali di parte civile di chiedere l’incidente probatorio sulla impronta 33 che per la procura di Pavia sarebbe di Sempio. "Garofano diceva che la 33 bisognava farla in incidente probatorio per levarla subito - avrebbe spiegato Sempio alla madre -. Garofano ha paura... in una intervista che dice 'se lo fanno viene come dice la procura e non possiamo far più niente'. Garofano fa tutto quello che dice Tizzoni... dato che quelli gli han già rotto i cogl... all’Angela (l’avvocato Taccia, ndr)". Una posizione che gli avvocati del 38enne non avrebbero condiviso, fino ad arrivare alla rottura: "Garofano è andato via perché non era d’accordo sul discorso della 33, è tutta lì la storia", avrebbe detto Sempio ai genitori l’1 ottobre. E ancora: "Era pappa e ciccia con Capra della parte civile e, secondo me Garofano tra virgolette ci aveva un po’ venduti nel senso 'si sì gli dico io cosa fare a loro' e via...".