Garlasco, lo sfogo della madre di Andrea Sempio: "Vent'anni dopo..."

"Venerdì l'hanno chiamato a prendere le misure... ma perché non gliele avete prese a Stasi? A mio figlio gli prendete le misure venti anni dopo... venti anni dopo che è venti chili in più... e l'unica cosa che gli è rimasta uguale all'epoca è il numero di scarpe che aveva il 44 all'epoca e ce l'ha ancora adesso... ma il resto del fisico cambia".

A parlare, in un'intercettazione telefonica captata il 28 ottobre 2025, è Daniela Sempio madre di Andrea, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. La conversazione ritenuta "rilevante" è inserita nell'informativa che i carabinieri del nucleo Investigativo di Milano hanno consegnato alla Procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco per cui è stato condannato l'allora fidanzato della ventiseienne Alberto Stasi.