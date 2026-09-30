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Garlasco, lo sfogo della madre di Andrea Sempio: "Vent'anni dopo..."

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mercoledì 30 settembre 2026
Garlasco, lo sfogo della madre di Andrea Sempio: "Vent'anni dopo..."

1' di lettura

"Venerdì l'hanno chiamato a prendere le misure... ma perché non gliele avete prese a Stasi? A mio figlio gli prendete le misure venti anni dopo... venti anni dopo che è venti chili in più... e l'unica cosa che gli è rimasta uguale all'epoca è il numero di scarpe che aveva il 44 all'epoca e ce l'ha ancora adesso... ma il resto del fisico cambia".

A parlare, in un'intercettazione telefonica captata il 28 ottobre 2025, è Daniela Sempio madre di Andrea, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. La conversazione ritenuta "rilevante" è inserita nell'informativa che i carabinieri del nucleo Investigativo di Milano hanno consegnato alla Procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco per cui è stato condannato l'allora fidanzato della ventiseienne Alberto Stasi.

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Non solo la madre di Sempio. Sulle ultime novità sul delitto di Garlasco è intervenuto anche Liborio Cataliotti. “Sarebbe illogico. Il primo caso nella storia della procedura penale. Coltivare i due giudizi sarebbe incostituzionale - il pensiero dell'avvocato -. Potremmo avere un giudizio a carico di un terzo, quarto - ha concluso Cataliotti - e quinto colpevole”.  In merito alla convinzione di Andrea Sempio di essere innocente il legale afferma: "Il mio assistito è innocente". 

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