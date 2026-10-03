Francia, il deputato di sinistra spinge i poliziotti durante le proteste dei maranza

Da giorni infatti il Paese guidato da Emmanuel Macron è letteralmente nel caos dopo l’allargamento della protesta studentesca che è arrivata a coinvolgere oltre 350 scuole. Gli studenti denunciano classi sovraffollate, strutture scolastiche inadeguate e la mancanza di insegnanti. Se da una parte numerosi ragazzi stanno manifestando pacificamente, dall’altra in diverse città le proteste sono sfociate in episodi di violenza, con istituti incendiati, scontri con le forze dell’ordine e aggressioni al personale scolastico.

A Marsiglia, per esempio, una donna è stata colpita con un lanciafiamme artigianale nel corso delle manifestazioni e un 15enne è stato arrestato nell'ambito delle indagini. Ne ha dara notizia l'emittente francese BfmTv. Giovedì pomeriggio, nei pressi di Place du 4 Septembre, la donna si stava opponendo pacificamente agli atti di vandalismo in corso quando un individuo vestito di nero e con il cappuccio in testa ha utilizzato uno spray insieme a un accendino per trasformarlo in un lanciafiamme. La donna è stata colpita al viso e ha sporto denuncia ieri. Non ha riportato ustioni visibili, secondo il media francese.