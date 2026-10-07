Sbarchi in Sardegna, i migranti vengono costretti dagli scafisti a tuffarsi in mare

Proseguono gli sbarchi di migranti nelle coste del Sulcis, nella provincia Sud Sardegna, favoriti dalle ottime condizioni meteo nel Canale di Sardegna. Tra ieri, 6 ottobre, e la notte appena trascorsa sono sbarcati in totale 114 migranti, con 5 sbarchi distinti, tra Teulada, Porto Pino e Sant'Antioco, dove c'è stata necessità di un soccorso da parte di Vigili del Fuoco e Guardia Costiera per un gruppo sbarcato a bordo di una zattera in una caletta scoscesa che i migranti non riuscivano a risalire.

L'episodio più preoccupante si è registrato a Capo Sperone dove la Capitaneria di porto ha soccorso sette migranti, tra i quali quattro bambini che, da quanto si apprende, sarebbero stati costretti a tuffarsi in mare perché gli scafisti temevano l'arrivo delle forze dell'ordine.