La Ravenna a guida Pd: più soldi agli immigrati che ai nostri anziani

Prima gli immigrati! Nella rossissima Ravenna, il Comune sembra avere a cuore più i profughi che gli anziani e i fragili della città. La prova? Guardate questi numeri che Libero pubblica in esclusiva. Cinque anni di spese, dal 2021 al 2025, durante i quali il conto per immigrazione, accoglienza e mediazione interculturale cresce fino a superare, dal 2023, quello per gli anziani. Nel 2021 le tre voci legate all’immigrazione costano complessivamente 2.605.787 euro.

Quasi tutto finisce nell’assistenza e nell’accoglienza dei titolari di protezione internazionale e dei minori: 2.308.693 euro. A questi si aggiungono 164.011 euro per le vittime di sfruttamento e migrazione forzata e 133.083 per la mediazione interculturale. Basta mettere accanto le cifre del welfare per avere il primo confronto: 3.362.999 euro per gli anziani, 2.111.126 per le famiglie e 1.415.850 per il diritto alla casa. L’immigrazione non ha ancora raggiunto la spesa per la terza età, ma ha già superato le altre due. I conti dell’anno successivo avvicinano ancora di più le due cifre principali. Nel 2022 immigrazione, accoglienza e mediazione arrivano insieme a 3.333.014 euro. Per gli anziani Ravenna ne spende 3.486.878. Tra i due capitoli ballano poco meno di 154mila euro. Le famiglie sono invece a 591.413 euro e il diritto alla casa a 1.204.974.

Il sorpasso decisivo arriva nel 2023. Le tre spese per l’immigrazione raggiungono 3.612.354 euro, mentre quella per gli anziani scende a 2.394.967. La distanza supera così 1,2 milioni. Nello stesso bilancio le famiglie ricevono 506.475 euro e il diritto alla casa 2.030.869. Per la prima volta nel quinquennio, dunque, il totale destinato alle tre voci dell’immigrazione è maggiore di ciascuno dei tre capitoli messi a confronto: anziani, famiglie e casa.