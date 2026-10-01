Cadoneghe, la marocchina non sa l'italiano: cosa risponde alla domanda "Come sta?"

Inutile che ci giriamo intorno. Se uno non sa l’italiano, non lo sa. Punto. L’unico modo è studiarlo. O quanto meno parlarlo. Ma tant’è. Lunedì 21 settembre scorso - ne abbiamo scritto ampiamente su Libero - Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, comune in provincia di Padova, ha negato la cittadinanza a una donna marocchina, perché non sapeva, letteralmente, una parola di italiano. A tre delle quattro domande che il sindaco le ha fatto, la donna ha fatto scena muta. All’ultima, ossia: «Signora tutto bene?», la donna ha risposto «Riad». Che è come se noi a questa domanda rispondessimo «Pisa».

Il sindaco quindi aveva detto che non se la sentiva di proseguire con la cerimonia, e già lì i pasdaran dell’integrazione di facciata, erano insorti. Il Pd - e chi poteva essere - aveva chiesto l’intervento della Prefettura, il sindaco nei social era stato bersagliato di anatemi, maledizioni e insulti, un consigliere del Pd aveva rimproverato il sindaco perché poteva usare Google traduttore - che fa perfino ridere - e poi c’era stato il delirio della guida spirituale islamica di Padova, Ali Scek Nur, che con occhiali da sole fluo e taqiyah in testa, aveva diffuso un video dove appellava il primo cittadino come «canaglia», «pezzo di merda», «vigliacco», augurandogli «il male», e redarguendolo perché si sarebbe potuto avvalere di un interprete.