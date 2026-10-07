Million Day, gioca 1 euro e vince un milione: stupore a Bergamo

La fortuna bacia ancora. Questa volta accade a Bergamo, dove un giocatore si è aggiudicato il bottino del concorso Million Day, ossia un montepremi dal valore di un milione di euro. Il colpo di scena si è registrato in una ricevitoria di Covo, la tabaccheria di via Tomasoni gestita dalla titolare Antonella Maria Marchetti. Una giocata da un euro, dunque, tutti e 5 i numeri azzeccati e 1 milione destinato a entrare nel conto corrente. "Non sappiamo ancora chi sia - spiega al Giorno la titolare -, la nostra è una ricevitoria dove transita molta gente di passaggio".
Senigallia, compra un Gratta e Vinci da 10 euro e vince 2 milioni: chi è la fortunataVince 2 milioni con un Gratta e Vinci da 10 euro. Succede a Senigallia dove la fortuna bacia un'anziana cliente abit...
Come funziona il Million Day? Il concorso prevede due estrazioni nell’arco della giornata. Il meccanismo principale consiste nella scelta di cinque numeri compresi tra 1 e 55. Centrando l’intera combinazione estratta è possibile aggiudicarsi il premio da un milione di euro. Proprio come è successo al fortunato giocatore di Covo.
Superenalotto, vince 223 milioni: l'ex moglie lo viene a sapere e ne chiede la metàVince oltre 223 milioni di euro al Superenalotto, la moglie separata viene a saperlo e chiede la metà. È s...
Solo poche settimane fa a Oggiono, Lecco, è stata segnata una vincita record: ben 223,1 milioni di euro al SuperEnalotto. E il tutto con una schedina da 5 euro giocata nel bar all'interno del centro commerciale Il Viaggiator Goloso (in via Milano). Si è trattata della seconda vincita più alta nella storia del SuperEnalotto.