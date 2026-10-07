Million Day, gioca 1 euro e vince un milione: stupore a Bergamo

La fortuna bacia ancora. Questa volta accade a Bergamo, dove un giocatore si è aggiudicato il bottino del concorso Million Day, ossia un montepremi dal valore di un milione di euro. Il colpo di scena si è registrato in una ricevitoria di Covo, la tabaccheria di via Tomasoni gestita dalla titolare Antonella Maria Marchetti. Una giocata da un euro, dunque, tutti e 5 i numeri azzeccati e 1 milione destinato a entrare nel conto corrente. "Non sappiamo ancora chi sia - spiega al Giorno la titolare -, la nostra è una ricevitoria dove transita molta gente di passaggio".