Superenalotto, vince 223 milioni: l'ex moglie lo viene a sapere e ne chiede la metà

Vince oltre 223 milioni di euro al Superenalotto, la moglie separata viene a saperlo e chiede la metà. È successo a Oggiono, in provincia di Lecco. Le voci della maxi vincita dell'uomo sarebbero arrivate alla sua ex dopo che lui aveva parlato della sua grande fortuna ai suoi amici più vicini. La donna, nonostante la separazione, avrebbe voluto far valere la comunione dei beni. I suoi legali, dunque, avrebbero stilato una lettera chiedendo il 50% del bottino. O, in alternativa, un mantenimento mensile a dir poco notevole.

La vincita risalirebbe allo scorso 11 settembre, quando una semplice schedina da 5 euro si sarebbe presto trasformata nella quota spropositata di 223,2 milioni di euro. La moglie - anche se separata - avrebbe diritto al 50% di quel bottino per un motivo molto semplice: i due non avrebbero mai formalizzato a livello legale la separazione, sebbene adesso vivano a oltre 600 chilometri di distanza. Dunque, sarebbe ancora in vigore il "regime di comunione legale" che la ex coppia aveva sottoscritto nell'aprile 2023.