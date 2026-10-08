Da Bologna a Modena e Torino: vergogna, festeggiano il 7 ottobre

Ieri è stato solo l’antipasto: saranno oltre cinquanta, dopodomani, le piazze convocate «per la Palestina. Per onorare gli oltre 70mila martiri di Gaza e i suoi combattenti, per tutta la Palestina che da oltre un secolo resiste al progetto coloniale sionista». Il 7 Ottobre, del resto, per i Giovani palestinesi «non è una ricorrenza. Ora e sempre resistenza». In attesa della «mobilitazione nazionale», che sabato pomeriggio vedrà nell’appuntamento romano al Colosseo il punto di ritrovo principale, ieri il popolo Pro-Pal ha comunque scaldato i motori celebrando, nel terzo anniversario delle stragi in Israele, «la resistenza contro il colonialismo imperialista». Che, naturalmente, «non è terrorismo». I Giovani palestinesi, dopo il divieto delle questure di Lecco e Bergamo alle manifestazioni inizialmente programmate per ieri, hanno ripiegato per una conferenza stampa e un “volantinaggio informativo”, dando appuntamento a sabato.

L’UOMO DEL FPLP

Qualcosa si è mosso lo stesso, invece, a Torino, Bologna e Modena. Nel capoluogo piemontese, “Torino per Gaza” ha organizzato al campus “Luigi Einaudi” una tavola rotonda dal titolo inequivocabile: “78 anni di resistenza. A tre anni dal 7 Ottobre, la fine del genocidio è la fine del sionismo”. Ospite d’onore: Mariam Abu Daqqa, componente del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp). Anche loro parteciperanno alla mobilitazione nazionale di sabato, guidando la manifestazione che a Torino partirà da piazza Castello nel nome della «Palestina libera, dal fiume al mare». E quindi senza lo Stato di Israele. Ieri pomeriggio a dare manforte a “Torino per Gaza” sono stati i Giovani democratici del Pd della federazione metropolitana di Torino. Collegati con Mattino 5, i leader Emanuele Rampulla e Paula Voerzio hanno spiegato i motivi dell’adesione. In tre anni, dal 7 Ottobre, «bambini e bambine sono morti sotto le bombe di un governo criminale. Aderiamo alla manifestazione del 10 ottobre, in sostegno a “Torino per Gaza”».