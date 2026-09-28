Scuola, i pro-Pal vogliono le classi ghetto

C’è l’appello e c’è la raccolta firme. Il destinatario è lo stesso: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Invitato a non firmare il decreto legge del governo in materia di istruzione che contiene la norma sul tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle classi. A lanciare l’appello sono stati i genitori dell’istituto comprensivo “Daniele Manin” di Roma, che comprende la scuola primaria e dell’infanzia “Di Donato” dove ieri è apparso uno striscione simile a quello che sta scaldando il clima politico a Genova: “Qui nessuno è straniero” (con tanto di asterischi «in stile woke», ha ricordato ieri il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara). La richiesta al capo dello Stato è di non dare il via libera al provvedimento, all’esame della Ragioneria generale dello Stato. Il “suggerimento” a Mattarella è di rinviare alle Camere - per presunta violazione dell’articolo 34 della Costituzione - un testo che rappresenta, secondo i firmatari, «una versione contemporanea della logica delle leggi razziali». La raccolta delle sottoscrizioni, invece, è un’iniziativa dell’Opposizione studentesca d’alternativa – Osa – i cui militanti si definiscono «i partigiani nelle scuole di tutta Italia». Ieri sui social l’Osa, che per oggi ha annunciato la «mobilitazione in tutte le scuole d’Italia», ha lanciato la campagna «Mattarella non firmi il decreto razzista».