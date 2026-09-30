Sfregio palestinese a Torino: evento pro Hamas il 7 ottobre

Il titolo? “Dibattito tre anni di genocidio, tre anni di resistenza” fissato per il 7 ottobre prossimo, in concomitanza con l’anniversario, il terzo appunto, dell’Operazione diluvio al-Aqsa orchestrata da Hamas che ha portato alla morte, sul territorio d’Israele, di almeno 1.200 tra civili e militari israeliani. Senza dimenticare il rapimento di 250 ostaggi. Andiamo a controllare meglio. Perché il post è realizzato in condivisione con Giovani Palestinesi Italia, No Justice No Peace Italy, Associazione dei Palestinesi in Italia, Rete Liberi/e di Lottare - Contro stato di guerra e polizia! e dall’immancabile Global Sumud Flotilla Italia.

MANIFESTAZIONI

Il fitto calendario, che prende il nome “La fine del genocidio è la fine del sionismo”, porta al corteo di Piazza Castello in programma il prossimo 10 ottobre. Data in cui sono previste manifestazioni, in tutta la Nazione, di mobilitazione globale sulla questione di Gaza. «Scendiamo in piazza», scrive la costola italiana della Global Sumud, «per rompere il silenzio e l’indifferenza». Ancora. «Le nostre piazze non sono soltanto luoghi di protesta. Sono spazi di incontro, coscienza e responsabilità collettiva».

Non allontaniamoci, però, da Torino. Restiamo all’ombra della Mole Antonelliana. Perché la politica ha immediatamente stigmatizzato l’iniziativa. Uno dei primi a porre l’accento sul convegno è stato Gianni Vernetti, ex sottosegretario agli Esteri e parlamentare di lungo corso. «La rete “Torino per Gaza” e l’“Associazione Palestinesi d’Italia” (presieduta da Mohammad Hannoun in carcere con l’accusa di essere il referente in Italia di Hamas)», ha scritto su X, «promuovono una manifestazione all’Università di Torino al Campus Einaudi per celebrare il 7 ottobre e i “tre anni di resistenza”. La questura di Torino, il sindaco Stefano Lo Russo e la rettrice Cristina Prandi vietino questa inaccettabile apologia di terrorismo nella ricorrenza del peggior massacro di cittadini ebrei dai tempi della Shoah».