Garlasco, la mamma di Sempio: "Quel giorno non c'erano solo mio figlio e Stasi"

"Sono sicura al mille per mille che sia estraneo alla vicenda": Daniela Ferrari lo ha detto a Mattino 5 a proposito del figlio Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Poi ha spostato l'attenzione non su Alberto Stasi, ex della vittima Chiara Poggi nonché unico condannato per l'omicidio, ma su qualcun altro: "Quel giorno a Garlasco non ci stavano solo Stasi e Andrea, c'erano anche altre persone". E quando le è stato chiesto se il colpevole possa essere una terza persona, lei ha risposto: "Dico che a Garlasco non c'erano solo loro...".

"Mio figlio è totalmente estraneo e spero venga dimostrato al più presto - ha aggiunto la signora Ferrari -. Dopo 18 mesi è estremamente pesante questa situazione. Contro mio figlio non hanno trovato un cavolo di niente, non mi hanno dimostrato niente. Quando dimostreranno che ha ammazzato Chiara Poggi, allora ci crederò. Sono sicura che mio figlio non c'entra assolutamente niente". E ancora: "So esattamente cosa ha fatto mio figlio quella mattina. Sono sicura al 1000 per 1000 che mio figlio è estraneo. Mi ha raccontato tutto quello che ha fatto. Lo scontrino? Anche se non ha valore, sono sicura che possa dimostrare che è andato a Vigevano".