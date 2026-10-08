È Sempre Cartabianca, "non vi autorizzo". Garlasco, Marino braccato dalla giornalista: è gelo

Caccia al tenente colonnello Alberto Marino a È Sempre Cartabianca, talk di approfondimento di Rete4 di Bianca Berlinguer. Nel 2007 era allora capitano del RIS e fu il militare che si occupò materialmente di diversi accertamenti biologici, tra cui quelli sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, compresi quelli non inseriti negli atti d’indagine che risultarono negativi e che avrebbero potuto scagionare da subito l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

L’inviata del programma prova a stanare Marino all’esterno della sua abitazione, ma il colonnello è visibilmente infastidito: “Signori, non vi dico nulla, sparite da questa abitazione”. La giornalista ci riprova: “Ce ne andiamo subito, soltanto per sapere se effettivamente è stato fatto tutto quello che si poteva fare correttamente e solo a chi l'ha comunicato”. Il tenente, però, è irremovibile: “Non vi dico nulla, non vi autorizzo a trasmettere nulla”. L’inviata prova a spiegare la situazione: “Comunque c'è una persona che è stata dieci anni in carcere, Alberto Stasi, quindi diciamo, col senno del poi come la fa sentire? C'è qualcosa che avrebbe fatto diversamente?”.