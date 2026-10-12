Milano, rapinano mamma con passeggino facendo cadere lei e il figlio

Due giovani cittadini egiziani sono stati arrestati a Milano con l'accusa di rapina aggravata, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, VII Dipartimento, e condotta dalla squadra investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia.

I fatti risalgono alla mattina del 5 maggio 2026, quando una donna, mentre trasportava il passeggino con il figlio di due anni nella stazione della metropolitana MM1 Palestro, è stata vittima di una rapina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due giovani avrebbero inizialmente finto di aiutarla a trasportare il passeggino lungo una rampa di scale, per poi seguirla e aggredirla in un punto più favorevole.

Approfittando della vulnerabilità della donna, impegnata nella gestione del bambino, i presunti responsabili l'avrebbero colpita alle spalle, provocando la caduta della madre e del piccolo dal passeggino. I due si sarebbero quindi impossessati di un orecchino e di una collana, fuggendo attraverso i corridoi della stazione.

La vittima ha riportato diverse contusioni, con una prognosi di cinque giorni, mentre il bambino è stato dimesso con una prognosi di due giorni per un trauma cranico non commotivo. Le indagini, avviate dopo la denuncia della donna, hanno permesso di ricostruire l'accaduto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza ATM, al sistema di riconoscimento facciale S.A.R.I., ai controlli sul territorio e al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima.

Sulla base degli elementi raccolti, l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere, ravvisando gravi indizi di colpevolezza e un concreto rischio di reiterazione del reato, anche alla luce dei precedenti a carico dei due indagati. Entrambi sono stati condotti nel carcere milanese di San Vittore.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità degli indagati sarà accertata definitivamente soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.