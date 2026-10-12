Napoli, papà difende le figlie da una banda di ragazzini: picchiato e poi investito da un camion

Le figlie vengono infastidite e forse anche picchiate da alcuni ragazzini e il papà interviene per difenderle, ma ora rischia di perdere una gamba. Vittima dell'aggressione, avvenuta in piazza Vanvitelli, a Napoli, nella tarda serata del 10 ottobre, un uomo di 50 anni. Mentre ad aggredirlo è stato un gruppo di minorenni. L'onorevole di Avs Francesco Emilio Borrelli ha condiviso un video che riprende i momenti del pestaggio.
Secondo quanto riferito dai familiari della vittima, l'uomo sarebbe intervenuto per difendere le figlie di 12 e 16 anni, che sarebbero state infastidite e picchiate da una banda di ragazzini durante una lite. Il 50enne avrebbe cercato di frapporsi fra le figlie e il gruppo, ma è stato a sua volta aggredito con pugni e calci che l'hanno fatto cadere a terra. In quello stesso momento, però, è passato un mezzo dell'Asia, il servizio di gestione rifiuti del Comune di Napoli, che ha travolto il 50enne schiacciandogli una gamba sotto gli occhi dei presenti.
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I ragazzini, come si può vedere dal video pubblicato su Instagram, ne avrebbero approfittato per infierire ancora di più sull'uomo, fermandosi solo di fronte alla gravità della situazione. Alla fine il 50enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per evitare di amputargli la gamba. Gli investigatori stanno ora indagando sull'accaduto, passando al vaglio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza così da identificare gli aggressori.