Napoli, papà difende le figlie da una banda di ragazzini: picchiato e poi investito da un camion

Le figlie vengono infastidite e forse anche picchiate da alcuni ragazzini e il papà interviene per difenderle, ma ora rischia di perdere una gamba. Vittima dell'aggressione, avvenuta in piazza Vanvitelli, a Napoli, nella tarda serata del 10 ottobre, un uomo di 50 anni. Mentre ad aggredirlo è stato un gruppo di minorenni. L'onorevole di Avs Francesco Emilio Borrelli ha condiviso un video che riprende i momenti del pestaggio.

Secondo quanto riferito dai familiari della vittima, l'uomo sarebbe intervenuto per difendere le figlie di 12 e 16 anni, che sarebbero state infastidite e picchiate da una banda di ragazzini durante una lite. Il 50enne avrebbe cercato di frapporsi fra le figlie e il gruppo, ma è stato a sua volta aggredito con pugni e calci che l'hanno fatto cadere a terra. In quello stesso momento, però, è passato un mezzo dell'Asia, il servizio di gestione rifiuti del Comune di Napoli, che ha travolto il 50enne schiacciandogli una gamba sotto gli occhi dei presenti.