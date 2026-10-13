Cinisello Balsamo, neonato in un sacchetto sotto un albero: "Volevano ucciderlo"

Un neonato è stato trovato avvolto in una busta di plastica a Cinisello Balsamo: a fare la scoperta una donna di 58 anni, Sandra, intorno alle 16 di lunedì 12 ottobre, mentre passeggiava verso casa con la sua cagnolina lungo il marciapiedi che affianca le aiuole tra via Monte Ortigara e via Pasubio nell'hinterland nord di Milano. "Ho visto un sacchetto di plastica, uno di quelli usati per la spesa - ha raccontato al Corriere della Sera -. Era chiuso con due nodi. Era appoggiato sotto il tronco di un albero. La mia cagnolina si è avvicinata per annusarlo. Ma è stato quando ho tirato il guinzaglio che mi sono accorta…". In quel momento, la signora si è resa conto che quel sacchetto si muoveva.

Così la 58enne è riuscita a salvare la vita al piccolo, quattro chili, apparentemente partorito da poche ore e abbandonato sotto un albero, alle spalle di una fermata del bus. "Ho sciolto i nodi, e la prima cosa che ho visto è stata un lenzuolo bianco sporco di sangue. Ho aperto anche quello, ed è sbucata la testolina di un bimbo. Che ha cominciato a piangere. Faceva impressione - ha proseguito Sandra -. Siccome non avevo il telefono, ho chiesto aiuto a una passante, che conosco di vista: era appena scesa dall’auto, anche lei con il cane. Abbiamo subito chiamato il 112. Sono arrivate un’ambulanza e la polizia".