Bersani leader, chi lo spinge: sinistra, siamo alle comiche

Fuori un altro. Rosy Bindi fa il nome di Pier Luigi Bersani come federatore del centrosinistra e nei Palazzi romani il dubbio, in questi casi, è legittimo: lanciato o bruciato ? A giudicare da come vanno le cose nel campo largo, dove ogni giorno spunta un "terzo uomo", sembrerebbe più probabile la seconda ipotesi.

Ogni giorno per Elly Schlein ha la sua pena. Oggi c’è la direzione del partito e alla segretaria conviene p...

"Io voterò per una donna a Palazzo Chigi, ma per me sono legittimati entrambi - sottolinea l'ex ministra della Sanità -. Schlein è la segretaria del partito più grande e Conte ha già governato. Ma poiché la decisione diventa un elemento divisivo, si scelga un padre nobile del centrosinistra e gli si affidi il compito di unire attraverso la squadra e il programma. Poi tutti a fare campagna, da subito".

Il pericolo Vannacci? Al momento, almeno per il centrodestra di governo e Giorgia Meloni, non si è ancora rivelat...

Dai 5 Stelle più d'uno ha proposto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, un dem, come guida dell'alleanza. "Ottimo sindaco, ma il terzo nome non può essere quello di Gualtieri, Salis, Manfredi o Decaro, sono tutti potenziali concorrenti alle primarie e perché mai i due più titolati dovrebbero cedere?", fa notare con una buona dose di logica la Bindi.

"Ci vuole uno al di sopra delle parti. Siccome io sono testarda, insisto su Bersani, anche se lui giustamente si schermisce. Il presupposto è un atto di generosità di Schlein e Conte. Il mondo è grande e il tempo è lungo", la butta lì Rosy, forse consapevole che il ballon d'essai sarà l'ennesimo destinato a sgonfiarsi velocemente.