Torino, costretta a pratiche sessuali estreme per 12 ore: chi è la belva

Una donna è stata costretta a pratiche sessuali estreme a Torino. Il fatto risale allo scorso 3 ottobre, quando la giovane è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Chieri con delle fascette di plastica ancora strette alle caviglie. I medici hanno poi riscontrato lesioni diffuse, segni di strangolamento al collo, oltre a un trauma al volto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che hanno subito cominciato a indagare sul caso, la vittima sarebbe stata sottoposta a violenze fisiche e psicologiche dal compagno per circa dodici ore. L'uomo è stato poi arrestato dai carabinieri della compagnia di Chieri con l'accusa di tortura.

Tutto sarebbe cominciato durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due nell'ambito del Bdsm. Secondo l'accusa, però, l'incontro si sarebbe presto trasformato in qualcosa di diverso rispetto a quanto stabilito originariamente. Secondo il racconto della donna, a un certo punto del rapporto lei si sarebbe fermamente opposta alle violenze revocando il consenso dato all'inizio. Questo però non sarebbe servito a fermare l'uomo. Stando a quanto trapelato dalle indagini, il compagno l'avrebbe colpita con un taser artigianale e con una pistola ad aria compressa, poi l'avrebbe picchiata, strangolata e immobilizzata con fascette di plastica.