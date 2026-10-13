Askatasuna, la vergogna del militante: "Non siamo violenti, ho anche salvato un carabiniere"

"Ho salvato un carabiniere". Si difende così il militante di Askatasuna durante il maxi-processo nel quale deve rispondere all'accusa di associazione per delinquere. "Non esiste una regia di Askatasuna" negli scontri di piazza, e all'interno del centro sociale "non esiste un organigramma e non esistono sottogruppi". Andrea Bonadonna ribadisce che "la nostra non è una storia di violenza". Per lui le iniziative e le attività sociali sono "del tutto lecite e pacifiche". Quindi, rivolgendosi direttamente ai pg Manuela Pedrotta e Giancarlo Avenati Bassi, ha detto: "ricordatevi che sono stato io ad avere riconsegnato un poliziotto (in realtà un carabiniere - ndr)".