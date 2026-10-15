Polizia a scuola? Ma quale scandalo

Il bollettino che arriva dall’istituto Boselli di Torino, dopo l’occupazione-devastazione di martedì orchestrata da una quarantina di vandali travestiti da studenti, è da mettersi le mani nei capelli: infissi del primo piano divelti, porte antipanico danneggiate, estintori svuotati sui muri, banchi e sedie accatastati a mo’ di barricate, pure davanti a un’uscita di emergenza, sette computer distrutti. Danni che le prime stime quantificano in «alcune migliaia di euro». Inutile dire che la scuola, messa così, sia inagibile. Un ventenne lì iscritto, dunque pluri-bocciato, dopo esser stato fermato e portato in caserma dai carabinieri si è beccato una denuncia per invasione di edifici, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Un ragazzo a cui l’istruzione e i suoi luoghi stanno molto a cuore, non c’è che dire.

In un Paese normale chiunque, nessuno escluso, applaudirebbe l’intervento delle forze dell’ordine per fermare una scontata mattanza e pure l’allarme lanciato dalla dirigente scolastica, che in quanto responsabile della sua scuola ha giustamente (e ovviamente) chiamato i carabinieri. Invece no, siamo in Italia, dove esistono partiti che fanno trasformano pregiudicati in europarlamentari, e dunque tutto è possibile. «Grave a Torino», sentenzia Ilaria Salis, già condannata per occupazione abusiva e resistenza a pubblico ufficiale. «Non condivido la decisione della dirigenza scolastica di sollecitare l’intervento della forza pubblica.