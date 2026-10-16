Libero logo
Abbonamento Digitale

Mirandola, coppia decapitata: fermato il figlio trovato sporco di sangue

venerdì 16 ottobre 2026
Mirandola, coppia decapitata: fermato il figlio trovato sporco di sangue

2' di lettura

Trovato con i vestiti sporchi di sangue, coltelli nascosti in casa e scatole di medicinali sul tavolo, Daniele Tavoni - il figlio della donna di 74 anni trovata morta decapitata insieme al marito 83enne a Mirandola, nel Modenese - è in stato di fermo. L'uomo, 55 anni, è il principale sospettato del duplice omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 15 ottobre. 

A quanto si apprende, l'uomo avrebbe dei problemi di natura mentale e sarebbe stato preso in carico da una struttura psichiatrica modenese dove, però avrebbe smesso di recarsi dopo un primo appuntamento. Secondo quanto raccontano gli amici della coppia, i rapporti tra i due coniugi e l'uomo, che abitava in un altro appartamento ma nello stesso casale, sarebbero stasi tesi. Il 55enne non lavorava e ci sarebbero state diverse discussioni sui soldi e sui suoi problemi finanziari. L'uomo, che nella notte è stato interrogato per ore, non ha rilasciato dichiarazioni agli inquirenti.

Mirandola, coppia decapitata in casa: un sospetto agghiacciante

Due anziani coniugi sono stati ritrovati decapitati nella loro casa a Mirandola, in provincia di Modena. Una morte atroc...

Un vicino di casa ha raccontato che quasi tutti i giorni vedeva Tavoni a passeggio con il cane, infatti nella seriata di ieri nella casa di via Imperiale, a Mirandola, è arrivata anche una veterinaria. "Quando sono arrivato a casa attorno alle 20 e ho visto le forze dell’ordine, ero sotto choc", ha detto. "Abito qua da poco, vedevo spesso l’uomo portare fuori il cane e una volta mi hanno detto che alcuni lo sentivano spesso parlare da solo in ciclabile". 

In merito alla vicenda è intervenuta la sindaca di Mirandola, Letizia Budri: "Questa è una tragedia che sta scuotendo nel profondo la nostra comunità". L’indagine è affidata al sostituto procuratore di Modena, Marco Niccolini.

tag
mirandola
modena

Come in un film horror Mirandola, coppia decapitata in casa: un sospetto agghiacciante

Tragedia sfiorata Modena, ultraleggero cade a Sassuolo: un ferito

L'uomo della strage El Koudri tenta il suicidio in carcere: come si è salvato il terrorista di Modena

ti potrebbero interessare

Le manifestazioni di piazza sono un boomerang per la sinistra?

Le manifestazioni di piazza sono un boomerang per la sinistra?

Sanremo, l'orrore: 13enne tunisino dà fuoco a un clochard e gli ruba lo zaino

Sanremo, l'orrore: 13enne tunisino dà fuoco a un clochard e gli ruba lo zaino

Redazione
La scrittrice boicottata perché si oppone ai bimbi trans

La scrittrice boicottata perché si oppone ai bimbi trans

Lorenzo Cafarchio
Studenti in piazza, Ilaria Salis provoca: "Lottiamo insieme", travolta dagli insulti

Studenti in piazza, Ilaria Salis provoca: "Lottiamo insieme", travolta dagli insulti

Redazione